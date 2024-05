Cofepris alerta no utilizar Vaporub y VitaPyrena Forte por este delicado motivo

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por el robo de medicamentos Vaporub y VitaPyrena Forte, los cuales fueron sustraídos por criminales mientras eran trasladados para su distribución. Las autoridades solicitan a las personas no comprar estos productos ya que representan un riesgo a la salud, esto debido a que se desconocen sus condiciones de manejo y almacenamiento.

"Los productos enlistados a continuación representan un riesgo para la salud, debido a que se desconocen las condiciones de manejo y almacenamiento, lo que compromete su seguridad, calidad y eficacia", detalló la Cofepris en un comunicado emitido para alertar por el uso de Vaporub y VitaPyrena Forte. En este sentido, las autoridades piden a la población que, en caso de identificar los productos, se realice una denuncia sanitaria.

¿Cuáles son los lotes de Vaporub y VitaPyrena Forte por lo que Cofepris alerta?

De acuerdo con lo comentado por la Cofepris, estos lotes estaban destinados a exportación y no deben comercializarse en territorio nacional, ya que no cuentan con registro sanitario, por ello es importante que las personas denuncien la venta de estos productos. Para identificar los productos, la dependencia compartió los números de los lotes de medicamentos robados:

Lotes de Vaporub robados:

31704354M1

31714354M4

31704354M3

31574354M3

31664354L0

31674354L0

Lotes de VitaPyrena Forte robados:

31554354H3

31554354H2

31584354H3

31584354H4

31584354H2

31594354H2

31594354H3

31554354H0

¿Por qué no se deben comprar estos lotes de Vaporub y VitaPyrena Forte?

La Cofepris alertó que estos medicamentos no deben ser utilizados debido a que no cuentan con registros sanitarios que garanticen su seguridad, calidad y eficacia. Además, la dependencia alertó a las personas a no comprar medicamentos en línea, vía pública, tianguis, mercados ni establecimientos informales, sino exclusivamente a través de distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, que deben contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento expedido por Cofepris.

"Asimismo, se hace un llamado a no adquirir medicamentos en redes sociales, vía pública, tianguis, mercados ni establecimientos informales, sino exclusivamente a través de distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, que deben contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento expedido por Cofepris, además de documentación que acredite la legal adquisición del producto", se lee en la tarjeta informativa.