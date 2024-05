Joven conmueve al dedicarle unas palabras a su padres panaderos en su graduación: "los papás del doctor"

Un joven se hizo viral en TikTok tras compartir un emotivo video que grabó en el día de su graduación, pues mientras se encontraba frente a toda su generación y directivos para despedir lo que él y sus compañero vivieron en años anteriores, también aprovechó para mandarle un mensaje a mamá y papá. Según lo que contó el exestudiante, ellos siempre procuraron que no le faltara nada y siempre creyeron en él, por lo que la última ceremonia escolar tenía que estar dedicada a ellos.

Joven agradece a sus padres panaderos en su graduación y pide que se presenten como "los papás del doctor"

Alan Yovani Valle (@yovani_v.o) fue quien compartió en TikTok el momento en el que le agradeció a sus papás por todo lo que han hecho por él y les pidió que si hasta ahora él se presentaba como el "hijo del panadero", ahora tras el éxito le toca a sus padres presentarse al mundo como "los papás del doctor". Aunque lo anterior ya resultó demasiado emotivo, los internautas quedaron llorando al escuchar las palabras del joven, quien por cierto, casi termina llorando.

"Una palabras para mis papitos, que siempre me apoyaron y creyeron en mí, mi pesar fue su pesar y hoy mi alegría es su alegría, ellos esperaron tanto de mí, que no me quedó otra opción más que darles todo", escribió el joven en TikTok para acompañar su video.

En lo que respecta al video viral se ve un escenario de gala arreglado con los directivos y maestros sentados en una mesa; mientras que el joven se mantiene de pie y con micrófono en mano para dar un tierno discurso a sus progenitores. Como era de esperarse, dejó esto al final y fue entonces cuando los asistentes estallaron de emoción con gritos y aplausos ante la tremenda lección de agradecimiento que tuvo Yovani con sus papás.

"Me despido con estas palabras dedicadas a mis padres. Yo sin su apoyo jamás hubiera logrado nada de lo que hoy celebro; recuerdo muy bien cuando me pidieron que hiciera un encargo siempre me pedían que me presentara como el hijo del panadero para que así me reconocieran. Padre, madre, a partir de hoy yo les pido que se presenten como los papás del doctor", dijo con la voz quebrada.

Tras este viral momento, muchos usuarios de redes sociales celebraron con orgullo el agradecimiento y gesto del joven; mientras que otros recordaron sus propias experiencias con padres que lo dieron todo para lograr que estudiaran. "Yo fui la hija del sr que juntaba latas y la sra que hacía tortillas de harina y ahora son los papás de la lic en derecho con maestría en criminología", "soy la hija de unos carniceros y ellos los papás de una enfermera", "soy la hija del señor de intendencia y ahora él es el papá de la licenciada en enfermería", "el verdadero la mirada de los 1000 orgullos" y "soy la hija de un albañil y ahora él es el papá de la ingeniera", son algunos de los comentarios que se leen en el video viral.