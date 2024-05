Pedro Haces defiende a la Fiesta Brava: "La tauromaquia es una costumbre milenaria, una tradición"

“México es un país de libertades y el mundo por consecuencia debe de serlo también”, comentó Pablo Haces en entrevista para Heraldo Noticias con Lupita Juárez,

“Hoy la fiesta brava o la tauromaquia, como se conoce, es una costumbre milenaria, es una tradición que data de muchos siglos y que vaya el que le guste a los toros, y al que no le guste pues que no vaya. Los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás y tenemos que ser respetuosos tanto los taurinos de quienes no lo son, como quienes no son taurinos de quienes sí”, comentó el ex senador mexicano sobre la importancia del respeto.

Asimismo, comentó que la diferencia entre las corridas en México y España es que allá se trata de la fiesta nacional.

“Como en México la charrería es el deporte nacional. Hoy en día en México tenemos una serie de complicaciones jurídicas por los amparos que se han venido metiendo en las diferentes plazas por organizaciones menores y se ha estado defendiendo la fiesta brava”, aseguró Haces.

La Fiesta Brava en México y el mundo. Foto: AP

Quien también hizo hincapié en que hoy no hay figuras del toreo que llenen la taquilla como hace algunas décadas.

“México en los 30, 40, 50 y 60 tenía más figuras del toreo, internacionalmente hablando, que los mismos españoles, entonces había toreros que tú los anunciabas y desde la noche anterior las colas daban vuelta a la Plaza de Toros para conseguir un boleto y poder asistir."

"Hoy no es el caso, se han dejado de hacer muchas corridas de toros, ha bajado el porcentaje de las que se daban en otros años a las que se dan hoy. Lo mismo está pasando en España, pero diferentemente, porque el porcentaje es menor."

"La Plaza de Toros de Las Ventas, donde tengo la oportunidad de tener una sociedad con Simón Casas, pues es la catedral mundial del toreo y San Isidro está en su apogeo. Se despide Pablo Hermoso de Mendoza y de aquí hasta el 12 de octubre se darán 64 corridas en la capital mundial del toreo, que es Las Ventas de Madrid”, aseveró.

Agregó es importante pasar esta tradición a nuevas generaciones,

“Lo más bonito es que hay una gran afición, que los jóvenes están asistiendo y que eso es lo que tenemos que hacer en México, fomentar ese gusto por la tauromaquia a las juventudes mexicanas, que hoy desafortunadamente no lo tienen y estamos trabajando en ello para que conozcan."

"Tú no puedes decir esto no me gusta si no has asistido, qué bueno que la televisión está hoy proyectando las corridas de toros que se dan en las diferentes plazas del mundo”.

