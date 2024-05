Joven se hace viral por hacer un GRWM para el funeral de su papá, ella explica por qué lo hizo: VIDEO

Soria Beauty, una influencer especializada en maquillaje y temas de belleza, se volvió tendencia y desató polémica luego de hacer un “Get ready with me” (“Prepárate conmigo”) para el funeral de su papá. Su video, en el que se le ve llorar mientras se arregla y se viste, generó un intenso debate entre los internautas, pues hubo quien la defendió y otros más aseguraron que no había necesidad de crear contenido sobre una desgracia familiar.

La joven es de Sonora, México. Foto: @soriabeauty / Instagram.

¿Qué significa GRWM?

El término "GRWM" (Get ready with me) se refiere a un tipo de contenido popular en las redes sociales y plataformas de video, donde las personas comparten su rutina de preparación diaria, ya sea de maquillaje, vestuario, o cuidado personal. Estos videos sirven para dar consejos, tutoriales y una visión más personal de sus vidas.

Se le vio emocionalmente afectada. Foto: @soriabeauty / Instagram.

¿Qué le dijeron a la influencer que hizo un GRWM para el funeral de su padre?

Los seguidores de la chica, originaria de Sonora, México, y los internautas que vieron el clip, que rápidamente se volvió tendencia, la criticaron fuertemente. Unos sostuvieron que sólo quiere llamar la atención e incluso dudaron sobre si su padre había fallecido de verdad, pero quien la defendió aseguró que cada quién lidia con su duelo de la manera que mejor le acomode.

La creadora de contenido dio sus razones. Foto: @soriabeauty / Instagram.

Poco después, Soria comentó sus razones para subir el video: “Bendita ignorancia. Hay personas que viven en un privilegio bien cab... y yo no he tenido ese privilegio de simplemente ponerme a llorar y tirarme y no saber nada del mundo como muchas personas dicen que es lo normal, o lo que les ha tocado vivir cuando fallece un familiar. Mis respetos. Porque en la vida real tienes que hacer un montón de cosas y no lo puedes evitar y tú quieres reaccionar así como muchas otras personas han reaccionado pero no puedes”, argumentó.

La influencer comentó que han sido días difíciles

En la descripción de su nuevo clip para explicarse, comentó que espera que aquellas personas que la atacaron encuentren empatía en sus corazones y entiendan que cada persona es diferente. “Cada quien vivimos los procesos de manera distinta y no es que me duela “menos” me he apoyado mucho en mis hermanos que ufff no se que hubiera hecho sin ellos (yo creo que ahí si me vuelvo loca). Han sido días horribles y le pido a Dios me de pronta resignación porque no he podido aceptar esto”, concluyó.