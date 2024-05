Hombre se hizo pasar por una mujer para casarse y robarle a su marido: "quería sacarle dinero"

En Indonesia se dio un insólito y perturbador caso que ha dejado a muchos en shock. Un joven de 26 años, identificado únicamente por sus iniciales AK, descubrió que la mujer con la que se había casado apenas 12 días antes era en realidad un hombre, cuyo objetivo era robarle dinero, según reportaron los medios de ese país.

AK conoció a su "esposa" en línea. Tras intercambiar mensajes y llamadas, la química fue innegable, llevándolos a planear un encuentro en persona. Cuando se vieron por primera vez, AK quedó enamorado y comenzaron a salir formalmente. Las citas fueron pocas, pero bastaron para que AK se convenciera y pidiera la mano de su entonces novia, quien se hacía llamar Adinda Kanza Azzahra. Este caso se volvió viral.

¿Cómo descubrió que su esposa era un hombre que quería timarlo?

Adinda, siempre cubierta con un velo o un hiyab, argumentaba timidez y respeto por su cultura, lo que AK no cuestionó en ningún momento. Su aparente recato y misterio solo aumentaron el interés y amor de AK. Tras varias salidas, AK le propuso matrimonio. Adinda aceptó, pero insistió en no registrar su unión oficialmente, alegando que no tenía familiares cercanos, ya que su madre había fallecido y su padre estaba desaparecido desde hacía mucho tiempo.

La pareja celebró una ceremonia discreta, oficiada por el líder religioso de la aldea de Wangunjaya, el pueblo natal de AK. Sin embargo, tras el matrimonio, Adinda continuó con su rostro cubierto, se negó a interactuar con la familia y amigos de AK y rechazó repetidamente cualquier intento de consumar la unión. Estas actitudes levantaron sospechas en la familia de AK, quienes decidieron investigar más a fondo.

La familia de AK descubrió que el supuesto padre de Adinda seguía vivo y lo confrontaron. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz: Adinda no era una mujer, sino un hombre conocido por las iniciales ESH. Al enterarse del engaño, AK se sintió devastado y humillado, pero su familia decidió actuar y notificaron a la policía.

¿Qué pasará ahora con el hombre que fingió ser mujer para casarse?

La policía arrestó a ESH, quien confesó sus intenciones de estafar a AK. "ESH confesó que quería sacarle dinero a la víctima", declaró la policía. "Cada vez que ESH pedía dinero, siempre lo conseguía", agregó. Ahora, ESH enfrenta cargos bajo el artículo 378 del Código Penal indonesio, con una posible condena de hasta cuatro años de prisión.

El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Naringgul, Bripka Ridwan Taufik, explicó que ESH tenía un aspecto extremadamente femenino cuando se maquillaba. "Especialmente cuando se maquillaba, realmente parecía una mujer", dijo Taufik. "En las fotos de la boda, se ve que realmente parece una mujer. Su voz también es como la de una mujer", añadió, según recogió el medio Oddity Central.