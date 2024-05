Cierran portal interactivo entre Nueva York y Dublin por "comportamientos inapropiados"

El portal interactivo que conectaba, en tiempo real, a Nueva York con Dublin ha tenido que cerrar a menos de una semana de su inauguración, esto debido a comportamientos inapropiados por parte de las personas de ambas ciudades. La iniciativa permitía a los habitantes establecer una conexión visual a través de artefactos colocados en ambos sitios; sin embargo, en los últimos días, decenas de ciudadanos realizaron comportamientos inapropiados.

En redes sociales se volvió viral el caso de una modelo, quien utilizó el portal para desnudarse, completamente en vivo. De igual manera, otra mujer trató de ingresar al portal y terminó escoltada por la policía. Otras personas fueron vistas reproduciendo videos para adultos frente al portal. Todos estos comportamientos derivaron en que las autoridades tomaran la decisión de cerrar la conexión entre Estados Unidos e Irlanda.

Cierran portal por comportamientos inapropiados

Tras darse a conocer el cierre del portal, un portavoz del ayuntamiento de Dublín lanzó un comunicado afirmando que la mayoría de las interacciones eran positivas y que el portal ofrecía una perspectiva única de otras ciudades; recalcó que la intención del portal es conectar a personas de diferentes culturas. No obstante, reconoció que una minoría estaba dándole mal uso al portal, por lo que las autoridades se comprometieron a buscar soluciones para este problema y reabrir el portal.

Por su parte, la organización responsable del proyecto, The Portals Organisation, recalcó que el objetivo del portal es permitir las conexiones entre lugares y culturas distintas, esto con la intención de fomentar la interacción y el respeto mutuo. Hasta ahora, no se ha revelado la fecha en la que el portal podría ser reabierto.

Usuarios lamentan el cierre del portal

Una creadora de contenido se desnudo frente al portal. Foto:

@OliLondonTV

Los portales de la empresa The Portals Organisation, son esculturas futuristas en forma circular que conectan, en tiempo real, a la población de diferentes países a través de una pantalla que transmite en vivo. Estos portales operan las 24 horas de los 7 días de la semana. Y, aunque en su lanzamiento ayudó a encontrar a familiares, e incluso fue testigo de una pedida de matrimonio, ahora el portal entre Dublin y Nueva York tuvo que ser cerrado por comportamientos inapropiados.

Internautas lamentaron la noticia, asegurando que el portal no tiene más de una semana y ya ha sido utilizado para actos inapropiados: "Por eso no podemos tener cosas bonitas"; "Me da que vivimos en esas películas post apocalípticas donde la sociedad es un horror"; "Es triste ver cómo algunas personas abusan de una idea destinada a conectar y compartir experiencias culturales", son algunos de los comentarios en redes sociales.