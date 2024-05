Un hombre africano se volvió viral en redes sociales, luego de que realizó una "extraña" confesión a la prensa local. El protagonista de esta historia es un sujeto, identificado como Callixte Nzamwita, quien reveló que ha vivido una vida de soledad y aislamiento durante 55 años, debido a que tiene fobia a las mujeres.

De acuerdo con el medio The Mirror, el hombre admitió que lleva más de cinco décadas de aislamiento, ya que decidió que no saldría de su casa si eso significaba entrar en contacto con mujeres. “La razón por la que me encerré aquí y tengo una cerca en mi casa es porque quiero asegurarme de que las mujeres no se acerquen a mí”, dijo Callixte Nzamwita en entrevista con medios en inglés.

Adulto mayor no permite que las mujeres se acerquen a su casa

El hombre lleva más de 5 décadas aislado. Foto: Afrimax English/YouTube

Al ser cuestionado sobre los motivos que lo llevaron a alejarse de las mujeres, el sujeto detalló que siente un profundo miedo hacía ellas: "no quiero mujeres a mi alrededor porque me dan mucho miedo", detalló. Vecinos del hombre han atestiguado su extraña forma de vivir y comentaron que el sujeto no permite que las mujeres se acerquen a su domicilio: " no deja que se acerquen, ni siquiera hablen, ellas arrojan cosas dentro de su casa" explicó una vecina.

“Curiosamente, aunque él teme a las mujeres, somos nosotras las que le ayudamos a conseguir comida y algunas cosas que necesita. Cuando intentas ayudarlo, no quiere que nos acerquemos ni le hablemos", agregó la mujer, quien además dijo que ella y otras vecinas arrojan comida a la casa de Callixte para que el hombre tenga lo necesario para sobrevivir.

¿Existe la fobia a las mujeres?

No sale de su casa por temor a las mujeres. Foto: Afrimax English/YouTube

Según una publicación, de la revista médica especializada MedicalNewsToday, el miedo fuerte hacía las mujeres, como el de Nzamwita, es una condición conocida como ginofobia: un trastorno de ansiedad que se manifiesta en un acto irracional alrededor de las mujeres o al pensar en ellas. Los especialistas detallan que el miedo es tan irracional que las personas que lo padecen (principalmente hombres) no pueden entablar cualquier tipo de relación con las mujeres, incluso relaciones íntimas.

En cuanto a las causas de esta fobia, los psicólogos explican que son diversos los factores que pueden ocasionar esta fobia; en ocasiones, la baja autoestima de la persona lo lleva a tenerle miedo a las mujeres, aunque también puede ser ocasionado como consecuencia de malas experiencias en las relaciones íntimas o de las creencias irracionales.