VIDEO: hombre capta la aterradora imagen de La Llorona y sale corriendo del miedo, "venía atrás de mí"

Una de las leyendas que todos los mexicanos conocen es la de La Llorona, esa mujer que vestida de blanco sale a caminar por las calles en medio de la noche para gritar sus lamentos tras haber perdido a sus hijos; aunque su historia se remonta al mundo prehispánico, lo cierto es que en pleno siglo XXI sigue presente en el territorio azteca. Pues cientos de personas afirman haberla visto o escuchado, algo que les desencadenó el temor más extremo de sus vidas, esto por su llanto tan desgarrador y aterrador.

Sin embargo, existen pocas imágenes que demuestren que este fantasma mexicano y una de ellas acaba de hacerse viral en TikTok. Pues un usuario compartió el momento más aterrador que ha vivido en toda su existencia, pues mientras caminaba por la oscuridad de la noche se le apareció la mismísima Llorona, quien además lo habría perseguido, según contó en un video que ya es tendencia en dicha red social. "La Llorona venía atrás de mí", contó.

Primero se mantenía tranquilo. (Foto: TikTok @munrravlogs2.0)

Hombre capta a La Llorona y afirma que lo perseguía

Fue el usuario @munrravlogs2.0 quien compartió en TikTok el aterrador momento en el que se aprecia que camina por un lugar lleno de piedras en plena noche, pero fue este ser aterrador el que lo obligó comenzar a grabar para tener un testimonio de lo ocurrido. En el video viral se ve al hombre con un semblante pálido y de preocupación antes de comenzar con su relato.

"Así me voy a ir por si me pasa algo, la neta. Yo voy viendo para adelante, cualquier cosa, ustedes... si se me para atrás, voy a sentir bien cul*ro", dijo ante la cámara.

Así captó a La Llorona. (Foto: TikTok @munrravlogs2.0)

Las anteriores fueron las únicas y breves palabras que el hombre compartió, pus mientras continuaba caminando e iluminando su camino para sentirse en mayor confianza, también detectó a la que parece ser La Llorona parada justo detrás de él. En la toma viral se aprecia a esta mujer con un vestido blanco y pelo largo negro, aunque no se aprecian más detalles por la oscuridad y la toma tan movida.

Luego de ver a este fantasma mexicano, quien no repitió sus ya conocidos lamentos, el hombre puso cara de susto y salió corriendo del miedo; tras meter su máxima velocidad, se quedó en un lugar alejado desde donde se escuchaba su respiración agitada. Después de esto, la sección de comentarios se llenó de testimonios de apariciones como esta y otros más que aseguraron haber sentido miedo.

La cara del hombre refleja su temor. (Foto: TikTok @munrravlogs2.0)

"Sí existe La Llorona", "se escucha una carcajada, alguien más la escuchó?", "un consejo si no creen en algo, nunca, pero nunca dicen no voy a creer en eso hasta que lo vea con mis propios ojos, porque de verdad se te va a conceder. Yo dije eso y me pasó, lo juro", son algunos de los comentarios que se leen en la red.