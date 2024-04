Era de Aries: estos son los 5 signos que serán bañados con abundancia y suerte del lunes 8 al viernes 12 de abril

Siempre es importante prestar especial atención a lo que el Universo tiene para decirnos. El cuarto mes del año llega con renovación energética para todos los signos del zodiaco, se cierran ciclos, se encaran nuevos proyectos, se fortalecen vínculos o aparecen personas nuevas que cautivarán nuestra atención.

La astrología, a través del horóscopo occidental, nos brinda predicciones para saber como influirá la energía de Aries en esta semana de abril para cada persona según su signo. En esta nota te explicamos cómo pueden llegar Tauro, Cáncer, Leo, Libra o Escorpio a lograr atraer la abundancia y la buena suerte en esta temporada.

El universo trae señales para los signos del zodiaco. Fuente: Archivo.

Era de Aries: estos son los signos que serán bañados con abundancia y suerte del lunes 8 al viernes 12 de abril

TAURO

Este mes es ideal para que puedas retomar la acitividad física y darle bienestar a tu mente. Elige actividades que te gusten y que te relajen. Abril es para reflexionar, tomar distancia y mirar con otra perspectiva tu presente. Deja que todo fluya y nada influya. Cada desgracia que encuentres en el camino llevará en ella la semilla de la buena suerte del mañana.

CÁNCER

Esta temporada te invita a que puedas reencontrarte con tus seres queridos. Corta la distancia con un llamado telefónico o un mensaje, y vuelve a tu lugar feliz. Disfruta de su apoyo y compañía. Tendrás una buena racha laboral, con trabajos extra que te dejarán ganancias importantes. La paciencia y la perseverancia tienen un efecto mágico ante los cuales desaparecen las dificultades y los obstáculos.

Los nacidos bajo el signo cáncer tendrán buena suerte en el trabajo.

LEO

Tomarás decisiones acertadas después de analizar sabiamente el conexto. Confía en tu intuición y sigue a tu corazón. Tendrás nuevas oportunidades para hacer negocios, lo cual despertará tu talento para sociabilizar y cerrar acuerdos con empresarios. Repite es mes cada mañana esta frase: "Decreto que mi riqueza será tan ilimitada como lo es el universo hoy y siempre"

LIBRA

Debes intentar lograr estabilidad en todos los aspectos de tu vida: en lo personal, en tu hogar, en tu trabajo y con tus relaciones. Reparte el tiempo entre tus obligaciones y tus pasiones. A veces no nos damos cuenta del tiempo que pasamos con actividades como el trabajo o complaciendo a los demás que perdemos de vista nuestro ser. Eres merecedor de una vida abundante.

ESCORPIO

Aprovecha tu determinación y tu pasión para perseguir tus metas con actitud. No temas enfrentarte a los desafíos que se presenten en tu camino. Por fin has encontrado lo que necesitas y lo que te apasiones. La suerte no es casualidad, es trabajo. La sonrisa de la costosa fortuna que se gana

