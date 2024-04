Mhoni Vidente en vivo: sigue las predicciones de hoy miércoles 3 de abril

Como todos los miércoles, Mhoni Vidente llega a El Heraldo de México con sus predicciones y toda su simpatía, la cubana que predijo la llegada del Papa Argentino, así como del devastador huracán Otis está completamente en vivo para su público que la sigue semana a semana.

Este miércoles 3 de abril, Mhoni nos tiene preparadas una serie de revelaciones en donde alertará al mundo entero sobre los cambios climatológicos que nos esperan dentro de los próximos días, asimismo lanzará sus predicciones a famosos internacionales y de nuestro país, así como tirará sus cartas para todo nuestro público que se conecte en la transmisión en vivo y desee saber más sobre su futuro en el amor, dinero y salud.

Siempre acierta con sus predicciones. Foto: Heraldo Digital.

¿En dónde y a qué hora ver a Mhoni Vidente?

Recuerda que son los miércoles con “M” de Mhoni Vidente en El Heraldo de México en punto de las 11:00 am a través de las redes sociales como Youtube y Tiktok de esta casa editorial.

La transmisión de este miércoles 3 de abril puedes verla a continuación:

Asimismo, si eres fiel seguidor del contenido de Mhoni, te compartimos que todos los lunes en el perfil oficial de esta casa editorial de Spotify podrás consultar tu horóscopo, y fines de semana hay predicciones especiales que puedes disfrutar en nuestro canal de Youtube.

Mhoni afirma que ganará Rayados de Monterrey

La pitonisa aseguró que serán los regios que pasarán a la siguiente ronda en la Concachampions, según la carta as de oro. Este miércoles 3 de abril continuarán las actividades de la Copa de Campeones de la Concacaf cuando el Inter Miami de Lionel Messi se enfrente a los Rayados de Monterrey. El partido se jugará en el Estadio DRV PNK de Estados Unidos a las 18:00 horas.

¿Verás el partido? Foto: Google.

Mhoni asegura que será el mes del divorcio

Mhoni Vidente sostuvo que Gabriel Soto e Irina Baeva terminarán, al igual que Sebastián Rulli y Angelique Boyer, “es el mes del divorcio, el rompimiento”, comentó. Aunque por otro lado, comentó que este mes también será el del dinero y el del crecimiento laboral.

Hasta el momento están muy bien. Foto: @angeliqueboyer / Instagram.

El Eclipse será un momento complicado para México

El eclipse solar total afectará de manera grave a México, “moverá todas las energías… No ir al dentista, no sacarse dientes el 8, 9 y 10… No hacerse ninguna cirugía, no ponerse a dieta, porque más engordas… No sacar ningún crédito, no comprar coche ni casa el día 8”, dijo Mhoni Vidente. También mencionó que podría pasar alguna tragedia, además de que la gente podría estar muy enojada y la inseguridad podría dispararse.

Podría haber enfermedades estomacales. Foto: NASA.

Para las mujeres embarazadas recomendó usar alguna prenda de plata, además de prender una vela el día 8, cortarse el pelo, no comer carne de puerco, tomar mucha agua, no prometer cosas que no cumplirás y no ver a su pareja.