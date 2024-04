¿Cómo sobrevivir a Mercurio retrógrado?, 5 estrategias para mantenerse positivo en este periodo

Con el inicio de abril, nos encontramos en la víspera del primer Mercurio retrógrado del 2024, un periodo que promete alterar nuestras rutinas y desafiar nuestra paciencia hasta el día 24. Mercurio entra en esta fase tres a cuatro veces al año y esta vez estará en Aries, lo cual afectará directamente nuestras capacidades para expresarnos, intercambiar ideas, manejar tecnologías y viajar, por lo que mucha gente enfrentará confusión y contratiempos.

Durante este tiempo, no es raro enfrentarnos a mensajes erróneos, niebla mental, y una serie de complicaciones. La tensión que genera este retroceso es evidente, pero, ¿cómo podemos sobrevivir conservando el optimismo en medio de este caos astrológico? Hay algunas estrategias que puedes aplicar.

Es un periodo de mucha importancia. Foto: Freepik.

¿Cómo sobrevivir a Mercurio Retrógrado?

Primero que nada, es crucial adaptarse y fluir en Mercurio Retrógrado en lugar de resistirse a ellos. Este periodo puede parecer más intenso dada su coincidencia con la temporada de eclipses. Sin embargo, hay métodos para encontrar la calma en la tempestad. Agendar nuestros compromisos, contar con planes alternativos y mantener una actitud flexible puede transformar esta etapa en una oportunidad para superar límites personales que creíamos inamovibles.

No te dejes abrumar. Foto: Freepik.

La tendencia a abarrotar nuestras agendas, especialmente durante Mercurio Retrógrado, puede ser contraproducente. Priorizar la calidad sobre la cantidad, y dedicar tiempo a revisar cuidadosamente cada mensaje antes de enviarlo puede ahorrarnos retrabajos y estrés.

Además, adaptar nuestras rutinas para alinearlas con los ritmos circadianos, aprovechando los picos de energía para las tareas más demandantes y reservando momentos de baja energía para actividades menos intensas, puede mejorar significativamente nuestra productividad y bienestar durante este Mercurio Retrógrado.

¿Qué puedo hacer para no “sufrir” Mercurio Retrógrado?

No hay que subestimar el poder del movimiento físico para cambiar nuestro estado de ánimo y motivación durante Mercurio Retrógrado. Desde adoptar una nueva actividad deportiva hasta practicar yoga o simplemente dar un paseo, cuidar de nuestro cuerpo puede ser la clave para mantener una mente clara, de acuerdo a unos consejos dados por The New York Post.

Piensa las cosas antes de hacerlas. Foto: Freepik.

Enfocarse en labores cotidianas que requieran atención al detalle puede ofrecer un respiro bienvenido de la carga mental, brindando una sensación de logro al final del día. Y es importante recordar que la perfección es menos importante que el progreso; permitirnos momentos de descanso y pedir ayuda cuando sea necesario puede marcar una gran diferencia en cómo experimentamos este tiempo.