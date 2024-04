Lomito roba un pan de una tienda y usuarios se conmueven por la hazaña | VIDEO

Los lomitos o perritos, suelen regalarnos momentos divertidos en redes sociales; sin embargo, a veces lo hacen por una simple necesidad tan básica como lo es comer, por lo que suelen ser atrapados en sus momentos más humildes generando inquietantes momentos.

Pues muchas veces al ser perritos de la calle no comen durante días, por lo que suelen dormir más para no tener hambre, por lo que si ves un lomito con estas características mejor comparte de tus alimentos, no sabes cuanto tiempo puede haber pasado ese lomito que te encontraste en la calle.

El lomito negro robando un pan/Crédiots: Captura de Pantalla

Lomito roba unas galletas de una tienda

Fue en redes sociales donde se pudo ver el momento en el que un lomito callejero entró a un establecimiento en busca de comida, al ver unas simples canastas de pan, decide tomar una de las que están en un estante y sin previo aviso sale, de la tienda, generando cariño hacia el lomito.

Ya que en redes sociales, conmovió la hazaña del lomito con hambre, pues usuarios en la plataforma de Tiktok decidieron comentar que no había problema, que ellos pagabanpanes, o que el lomito era muy listo por qué sabia como pedirlas y llevarlas sin ninguna dificultad.