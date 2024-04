Sydney Sweeney visitará México para promocionar "Inmaculada", ¿cuándo y cómo asistir al evento?

Sydney Sweeney es de las actrices más famosas, queridas y en tendencia en los últimos tiempos de la industria de Hollywood, pues luego de tener estrenos increíbles en los cines e imponer tendencias en las alfombras rojas, la actriz ha dado pasos agigantados en su carrera para promocionarse como una actriz que protagoniza increíbles películas.

Pues desde Madame Web hasta Anyone But You, la actriz no ha dejado de incursionar en diferentes géneros en el mundo del cine, por lo que la actriz no se cierra a hacer comedias románticas, películas de superhéroes y hasta películas de terror, Pues precisamente gracias a este género, visitará nuestro país para su nueva película “Inmaculada”.

¿Cuándo y cómo asistir al evento?

La increíble Sydney Sweeney no estará sola en su visita a México, pues estará acompañada de Álvaro Monte con quien comparte créditos en la nueva película de terror Inmaculada, que está siendo una novedad increíble para el género de terror, pues la catalogan como una de las películas más terroríficas de este 2024.

Por lo que si quieres asistir tendrás que ir a la CCXP la nueva convención que estará este fin de semana en México, del 3 al 5 de mayo de 2024 en el Centro Citibanamex, donde además de Sydney Sweeney, todo el elenco de The Boys y Giancarlo Esposito vendrán a México para compartir su tiempo con los fans mexicanos.

¿Cuánto cuestan los boletos?

La CCXP como cualquier convención de comics vende 3 tipos de boleto, un bono, uno especial y uno para un día en específico, por lo que si quieres ir tendrás que tomar en cuenta que además de que habrá que hacer muchas filas para entrar a los paneles, si es que hay formas de autógrafos pueden costar más fuera del precio del boleto.