Hacen oficial el regreso de Andy Ruiz y compartirá cartelera con Pitbull Cruz

Andy Ruiz, Isaac Cruz y Terence Crawfod forman parte de una de las funciones más grandes de este 2024 y marcará el debut de Riyadh Season en América.

En una conferencia de prensa en Nueva York, se anunció la megacartelera pactada para el 3 de agosto en Los Ángeles, California, en el BMO Stadium, y al menos se espera poner en juego cuatro campeonatos del mundo.

Seguir leyendo:

Canelo vs Munguía: ¿Cuánto dinero se llevará Saúl Álvarez en la pelea de 4 de mayo en Las Vegas?

Los mexicanos contemplados dentro del cartel son el campeón mexicano Isaac Cruz y el excampeón de peso completo Andy Ruiz.

Pitbull, a cinco meses de coronarse monarca superligero de la Asociación Mundial de Boxeo, se medirá a José "El Rayo” Valenzuela en un duelo a 12 rounds.

"Estoy muy contento de poder regresar como campeón, me voy a preparar para "El Rayo" Valenzuela y darle una gran noche a las personas de Los Ángeles... Me gustaría tener grandes peleas, pero ahorita mi mente está enfocada solo en Valenzuela", declaró El Pitbull Cruz, quien viene de destrozar a Rolando Romero y quiere mantener el paso firme.

Por su parte, luego de una ausencia de dos años, Andy Ruiz, primer campeón de peso completo mexicano, romperá con una ausencia de dos años arriba de un ring, con un enfrentamiento ante Jarrell Miller.

"Estoy muy feliz de estar de vuelta. Fueron muchas subidas y bajadas. La vida... pero estoy agradecido de que Dios me dio otra oportunidad. Estoy listo para el rock and roll. El regreso del consistente Andy Ruiz, del enfocado Andy Ruiz. Jarrell no es un peleador sencillo", agregó el cachanilla, quien superó una lesión en el hombro que lo llevó al quirófano.