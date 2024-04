El día de José José, ¿por qué los fans del Príncipe de la Canción, lo recuerdan este 20 de abril?

Este 20 de abril, además de celebrar los buenos humos, también se ha convertido en una fecha muy importante para quienes admiran la música del emblemático José José. Y no es que recordemos su nacimiento o, por el contrario, su dolorosa muerte, sino que este día se ha convertido en parte de la historia musical debido a una canción interpretada por el "Príncipe de la Canción" y escrita por el talentoso compositor Rafael Pérez Botija.

¿Cuál es la canción de José José donde se menciona el 20 de abril?

Si eres una fiel seguidora del legado de José José, seguramente ya tienes en mente a cuál canción me refiero y es que la letra de "Me vas a echar de menos" ha resonado en los corazones de muchas personas, desde que fue lanzada en 1986. En ella, un protagonista desesperado advierte a su amada sobre el dolor que sentirá cuando se de cuenta de que ya no está a su lado, profetizando que el día llegará en que lamentará haberlo perdido y mencionando que evocará su recuerdo cada 20 de abril. Sí, justo el día de hoy.

La fecha del 20 de abril tomó un nuevo significado en 2020, aproximadamente un año después del fallecimiento del inolvidable intérprete de éxitos como "El Triste" y "Almohada", y es que lo que comenzó como una tendencia en redes sociales para recordar a viejos amores con la desgarradora música de José José, se convirtió en una conmovedora tradición que ha ganado fuerza con el paso del tiempo, atrayendo a una multitud de seguidores que se unen para celebrar la vida y el legado del legendario "Príncipe de la Canción".

Y no es para menos, ya que la historia de José José está marcada por una carrera musical que abarca más de cuatro décadas, durante las cuales cosechó numerosos reconocimientos y galardones. Desde su emblemática Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, hasta el prestigioso Grammy Latino a la Excelencia Musical y el codiciado premio Billboard por su Trayectoria Artística, su talento fue aclamado tanto por críticos como por el público en general.

Es así como este día se ha convertido en una oportunidad para recordar la impactante huella dejada por José José en la industria musical latina y más allá.

Más allá de sus logros y premios, José José dejó una huella indeleble en el mundo de la música latina. Su voz única, su estilo inconfundible y su habilidad para transmitir emociones a través de sus interpretaciones lo convirtieron en un verdadero ícono de la música romántica. Es por ello que cada 20 de abril, las y los amantes del cantante recuerdan sus espectaculares actuaciones y se conmueven al escuchar su voz llena de sentimiento.

Letra de "Me vas a echar de menos" de José José

Me vas a echar de menos

Cuando veas la lluvia y no esté junto a ti

Y buscarás mi mano, para apretarla fuerte

Y vas a maldecir

Me vas a echar de menos

Cuando te sientas sola en brazos de otro amor

Y sepas que aún existo

Y que vivo mi vida o, a lo mejor, ya no

Y me estarás llamando cada 20 de abril

Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí

Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste

Y no podrás fingir

Me vas a echar de menos

Cuando tu suerte cambie y algo te salga mal

Y no me tengas cerca, para decirte: "calma

Todo se arreglará"

Me vas a echar de menos

Cuando llegue la noche y te acuerdes de mí

Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo

Y tanto que lo fui

Y me estarás llamando cada 20 de abril

Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí

Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste

Y no podrás fingir

Y querrás olvidarme y no me olvidarás

Y vendrás a buscarme y no me encontrarás

Y, hasta en tus ratos buenos, me vas a echar de menos

Y cada día más