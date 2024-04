Mar de Regil presume el libro que terminó de leer y asegura que sólo estudia textos de superación personal

Las redes sociales como Instagram se han convertido en una ventana para conocer más a fondo los detalles que componen la vida personal de distintas figuras públicas y son las influencers más jóvenes quienes usan esta plataforma para compartir con sus seguidores su cotidianidad. Un ejemplo de ello es Mar de Regil, quien ha logrado conectar con su audiencia de manera excepcional y esta vez lo hizo al mostar cuáles son sus libros favoritos.

Mar de Regil explica cuáles son sus libros favoritos

Fue hace algunas horas cuando la joven influencer compartió a través de sus historias de Instagram que logró terminar el libro "El sutil arte de que te importa un caraj*" y explicó que su interés principal recae en los libros de superación personal, una elección motivada por las diversas dificultades que enfrenta en su vida cotidiana, ya que afirmó que hay días en los que no se siente motivada y estos textos la ayudan para seguir adelante.

A través de su plataforma en Instagram, Mar comparte con sus millones de seguidores los detalles más íntimos y reveladores de su día a día.

Fotografía: Instagram/@marderegil._

En su historia de Instagram, Mar afirmó que estos textos han sido una fuente invaluable de motivación en momentos en los que se encuentra desafiada por la falta de estímulo, por lo que recomendó a sus seguidores que si se encuentran en la misma situación que ella se acerquen a este tipo de lecturas para encontrar inspiración y aliento: "yo solo leo libros de desarrollo personal porque es lo que más me llama la atención y les prometo que este libro está 10/10 [...] Me pasa muy seguido no tener motivación y dudar de muchas cosas y a veces este tipo de libros me ayudan muchísimo", afirmó en sus historias.

¿Es bueno leer libros de superación personal?

La utilidad de los libros de superación personal puede variar según la persona y sus circunstancias individuales. Para algunos, estos libros son una fuente invaluable de inspiración, motivación y orientación en momentos de desafío o transición en la vida, ya que ofrecen consejos prácticos, estrategias para el crecimiento personal y ejemplos inspiradores que pueden ayudar a enfrentar obstáculos y alcanzar metas.

leer libros de superación personal puede ser beneficioso para muchas personas, siempre y cuando se haga de manera crítica y se apliquen las lecciones de manera adecuada a la propia vida.

Fotografía: Instagram/@marderegil._

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los libros de superación personal son igualmente efectivos o adecuados para todas las personas. Algunos pueden ofrecer enfoques simplistas o poco realistas, mientras que otros pueden basarse en investigaciones sólidas y experiencias prácticas.

Además, es fundamental mantener un sentido crítico al leer este tipo de libros y considerar cómo se aplican los conceptos y consejos a la propia vida. No todos los métodos funcionarán para todas las personas, y es importante adaptar las ideas a la situación individual y personal.