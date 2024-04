Fans de Shakira especulan que se está preparando una gira mundial, ¿incluiría a México en ella?

Hace algunas semanas pudimos ser testigos del lanzamiento de "Las mujeres ya no lloran", disco que marca el regreso triunfal de Shakira a la industria musical, y es que después de varios años de ausencia hemos podido verla con un estilo completamente nuevo, pero sin dejar de lado su característica voz que ha enamorado a sus fans desde el incio de su carrera. Pero además de las nuevas canciones, ha surgido un rumor que probablemente emocione a todas sus seguidoras.

Sigue leyendo:

Henry Cavill se rinde ante la belleza de Shakira y revela lo que en realidad siente por ella

Keanu Reeves aparece con muleta tras fracturarse la rodilla durante el rodaje de una película

¿Shakira tendrá una gira mundial?

Si bien, la colombiana ha estado muy activa en sus redes sociales al promocionar su nuevo material, hace algunas horas desató la euforia de sus seguidores al publicar un enigmático mensaje en sus redes sociales, que muchos interpretaron como el anuncio de la tan esperada gira mundial. Fue a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) en donde la cantante compartió una frase breve pero emocionante.

Este enigmático mensaje no fue acompañado por ningún otro contexto, por lo que la reacción de sus seguidores no se hizo esperar, inundando la publicación con expresiones de emoción y anticipación, ya que muchas personas comenzaron a especular que la colombiana se refiere a una posible gira mundial en donde estará presentando su nuevo disco "Las mujeres ya no lloran". Aunque la artista no ha realizado más declaraciones al respecto, la expectativa entre las y los fanáticos está en su punto más alto, ya que la posibilidad de ver a Shakira nuevamente sobre el escenario ha generado expectativas muy altas.

¿Cuándo fue la última vez que Shakira vino a México?

Shakira, la talentosa artista barranquillera, hizo su última visita a México el 16 de octubre de 2018, cautivando a sus fanáticos en una actuación épica en el Estadio Universitario de Monterrey. Sin embargo, su huella musical se extendió aún más recientemente con dos presentaciones igualmente impresionantes en el majestuoso Estadio Azteca.