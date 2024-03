¿Una nave extraterrestre? Así captaron un "extraño" objeto en el cielo en la frontera de México

El 18 de marzo el cielo fue testigo de un evento espectacular. SpaceX, la compañía pionera en exploración espacial, concretó con éxito el lanzamiento de 22 satélites Starlink desde la base Vandenberg de la Fuerza Espacial en California. Este despegue dejó estelas en el cielo y muchas personas pensaron que se podría tratar de alguna nave extraterrestre, lo cual se viralizó en redes sociales.

El cohete Falcon 9, portador de la nueva flota de satélites, dejó tras de sí un penacho brillante y una nube de estela que capturó la atención desde diversos puntos del sur de California e incluso en las ciudades fronterizas de México. La primera etapa del Falcon 9, reutilizada en esta ocasión por décima vez, demostró la sostenibilidad y eficacia de las operaciones de la compañía al regresar a la Tierra, aterrizando verticalmente sobre la plataforma no tripulada "Of Course I Still Love You" en el Océano Pacífico, aproximadamente 8.5 minutos después del despegue. Así que no, no eran extraterrestres.

¿Qué pasó con los satélites de SpaceX?

Mientras tanto, la etapa superior del cohete continuó su viaje hacia la órbita terrestre baja, donde los 22 satélites Starlink fueron desplegados unos 62.5 minutos después del lanzamiento. Este evento marca la 26ª misión operativa de SpaceX en el año 2024, y la decimoséptima dedicada específicamente a expandir la mega constelación de banda ancha Starlink, que ya tiene más e 5 mil 500 satélites.

El pasado 14 de marzo, el tercer vuelo de prueba del gigantesco cohete Starship de SpaceX terminó con la pérdida de la nave cuando regresaba a la Tierra, aunque la empresa espacial estadounidense celebró un "día increíble" en el que dijo haber cumplido con nuevos objetivos. Esta fue la primera vez que SpaceX puso a prueba el escudo térmico de Starship, hecho de 18 mil baldosas negras de cerámica.

Han sido días de altas y bajas para SpaceX

La compañía de Elon Musk confía en Starship para lograr su objetivo de llevar a la humanidad a Marte. La agencia espacial estadounidense, la NASA, también cuenta con esta nave para llevar a sus astronautas a la Luna durante su misión Artemis 3 en 2026.

Fue todo un espectáculo. Foto: SpaceX.

El jefe de la NASA, Bill Nelson, felicitó a SpaceX el jueves por su tercer vuelo "exitoso". En la primera prueba, en abril de 2023, SpaceX tuvo que hacer estallar Starship pocos minutos después del lanzamiento, porque las dos etapas no lograron separarse. El cohete se desintegró en una bola de fuego y se estrelló en el Golfo de México.En la segunda prueba, en noviembre de 2023, el propulsor se separó de la nave espacial, pero luego ambos explotaron sobre el océano. La nave, sin embargo, había alcanzado una altitud de aproximadamente 150 km, superando el borde del espacio.

Para esta tercera prueba, SpaceX probó la apertura de la escotilla que podría utilizarse en el futuro para liberar carga, por ejemplo satélites, al espacio. También se esperaba que la compañía empezara a ensayar la capacidad de la nave para transferir combustible en el espacio. Para llegar a la Luna, Starship necesitará reabastecer combustible. Con el tiempo, la idea es demostrar que podrán enviarse al espacio naves con combustible que serán una suerte de "estaciones de servicio" en órbita.

