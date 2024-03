Captan extraños seres diminutos y Maussan reacciona: “No son niños, no hay duda”

Un par de diminutos seres fueron captados por vecinos quienes desde varios metros de distancia utilizaron su teléfono celular para documentar el avistamiento de las figuras que caminaban en la calle y fueron vistos cuando cruzaban la banqueta que al ser de madrugada, no había personas cerca de aquellos extraños caminantes. Al respecto Jaime Maussan afirmó que no hay duda sobre que las imágenes son reales.

“¡Mira, mira, mira!”, decía una mujer que estaba acompañada de otras personas que grababan a los diminutos seres. Otro de los testigos enfatizó que eran las 3:00 de la mañana, pero sin especificar en qué parte de la República Mexicana se encontraban mientras fueron testigos del avistamiento.

Sigue leyendo:

Captan impactante explosión cerca del Volcán Popocatépetl, así reaccionó Jaime Maussan: VIDEO

VIDEO: captan misteriosa nube en forma de Ovni ahora en Marruecos

Los seres diminutos fueron captados en video. Foto: Captura de pantalla

¿Son reales o ficticios los diminutos seres?

En el video se observa cuando los dos seres caminaban y se perseguían entre sí por momentos, mientras que los testigos que comenzaron a estar nerviosos no dejaban de asombrarse por lo que miraban. La situación creció en intensidad luego de que algunos perros cercanos donde estaban los extraños seres se comportaron de manera inquieta.

“Oye qué onda, ya es bien tarde… ¡Ay no, no, no! Mira ve lo que está haciendo… Se alteraron los perros, mira lo que está haciendo, ¡mira, mira, ahí está el otro el otro!”: testigo.

La impresión de los testigos de la presencia de los dos seres diminutos crecía sobre todo cuando los perros comenzaron a ladrar de manera constante, mientras que algunos de ellos incluso miraron en dirección hacia donde se encontraban los seres.

Jaime Maussan: “No son niños, no hay duda”

El video fue compartido en las redes sociales por el estudioso del fenómeno Ovni, Jaime Maussan, a quien una persona de su equipo de investigadores le compartió el metraje mientras realizaban su análisis, el cual hizo un acercamiento de zoom en la dirección donde los testigos grabaron a los seres diminutos.

Se desconoce en que lugar de México fue el avistamiento. Foto: Captura de pantalla

Maussan afirmó que la presencia de aquellos seres que estaban cerca de un monte eran reales, “son seres, no son niños, son seres evidentemente se mueven, son pequeños como hemos visto en otras ocasiones son seres muy pequeños y están ahí, no hay duda, no hay duda, el video es real”, afimó y agregó:

“Seguramente ellos empezaron a grabarlos cuando ya lo estaban viendo, (pero) ¿de dónde salieron? ¿Cómo vinieron, cómo llegaron? Ahí van, se mueven uno con el otro”: Maussan.

Aunque Jaime Maussan preguntó dónde ocurrió el avistamiento, el personal de su equipo dijo desconocer mientras puso otro clip en otra zona en la que se observó otro ser similar a los dos captados.