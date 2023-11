De nueva cuenta y con el respaldo de académicos y científicos peruanos, Jaime Maussan defendió la autenticidad de los "seres no humanos" que presentó en septiembre pasado ante la Cámara de Diputados; sin embargo, el ufólogo no fue bien recibido por algunos legisladores como Cynthia López Castro, quien lo encaró en los pasillos del recinto legislativo y lo tachó de mentiroso.

Ayer, martes 7 de noviembre, se llevó a cabo la Segunda Audiencia Pública para la Regulación sobre Fenómenos Anómalos no Identificados en San Lázaro, donde se presentó evidencia inédita de un supuesto "ser no humano" que sería de origen extraterrestre. Incluso, el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna adelantó una iniciativa para fortalecer la claridad de la información sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), como ahora se conoce a los OVNIS.

Jaime Maussan, durante audiencia publica sobre FANI en la Cámara de Diputados. Foto Cuartoscuro

Diputada priista reclama las "mentiras" de Maussan

Molesta por su presencia, la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Cynthia López, encaró a Jaime Maussan al término de la audiencia. La diputada, que también aspira a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, reprochó que la prioridad para la Cámara de Diputados sea la presentación de las "mentiras" del ufólogo y no la aprobación de fondos para la reconstrucción de Acapulco, devastado por el huracán "Otis".

A través de sus redes, la priista compartió un video del momento en el que intercepta al conductor del programa Tercer Milenio, quien camina acompañado por su equipo en los pasillos de San Lázaro, y le manifiesta su rechazo: "Tenemos a Jaime Maussan aquí, señores. Estamos discutiendo el presupuesto, no es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas", protesta.

La diputada priista reclamó la poca seriedad en San Lázaro, tras recibir a Maussan. Foto: Especial

Reclama poca seriedad pese a devastación en Acapulco

Pese a los reclamos, Maussan sigue de largo; no obstante, uno de sus acompañantes levanta la mano cerca de la cámara de la diputada y asesta: “No lo quiere usted, pero los demás sí”. Y es que los reclamos de la legisladora suceden en medio de la discusión del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, durante la que se prevé la creación de un fondo para apoyar a Acapulco.

"Estamos discutiendo el presupuesto. No le han dado peso a Acapulco y usted aquí de visita. No queremos a Jaime Maussan en la Cámara de Diputados. Fuera Jaime Maussan y sus mentiras. Hay prioridades, hay prioridades en Cámara de Diputados", enfatizó López Castro. En su publicación en su cuenta de X, pidió más seriedad en San Lázaro, donde, dijo "estamos peleando dinero para Acapulco y Jaime Maussan se aparece hablando de marcianos"