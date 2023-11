Claudio Yarto, líder de Caló, rapea en el Congreso para apoyar a Jaime Maussan: “Sé que existen los Ovnis”

La tarde del martes 7 de noviembre se llevó a cabo la segunda audiencia pública para la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México en el Congreso de la Unión, evento que estuvo encabezado por el famoso ufólogo mexicano, Jaime Maussan, sin embargo, quien acaparó toda la atención fue el rapero Claudio Yarto pues resulta que el vocalista de Caló estuvo presente para ofrecer un testimonio en el que dijo estar completamente convencido de la existencia de Ovnis pues ha tenido múltiples avistamientos y fiel a su estilo lanzó una cuantas rimas en las que contó su experiencia como “vigilante del cielo”.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la intervención de Claudio Yarto en el referido evento fue breve, sin embargo, explicó que, pese a no ser científico o especialista en el tema, Jaime Maussan lo invitó debido a que durante varios años le ha enviado videos al ufólogo de los avistamientos que ha tenido, los cuales, asegura, comenzó a documentar desde 1984 luego de haberse convertido en un auténtico “vigilante del cielo” por lo que no dudó en asegurar que existen los Ovnis.

Claudio Yarto dijo estar plenamente convencido sobre la existencia de Ovnis. Foto: IG: IvanKalderon

“Yo en verdad que no creo en los Ovnis, porque creer es dudar, yo sé que existen porque pasan todos los días. Te digo veo el Iztaccíhuatl, veo el Ajusco y veo Santa Fe y por ahí parece que fuera el periférico… Desde 1984 yo he tenido muchos avistamientos, hoy he tenido gracias a la tecnología la oportunidad de grabar muchísimos eventos, ahorita ya le mandé varias aquí al maestro tlaxcalteco, pero me ha tocado de todo, estelas, cilindros, platillo, de todo tipo”, expresó Claudio Yarto durante su intervención.

Claudio Yarto rapea a favor de la existencia de los Ovnis

En otro momento de su intervención y muy fiel a su estilo el vocalista de Caló aprovechó para bromear pidiéndole una cámara de alta calidad a Jaime Maussan debido a que, como se dijo antes, es un frecuente proveedor de videos en los que aparecen Ovnis, además, para cerrar su intervención hizo gala de su talento rapeando y lanzó unas cuantas rimas en las que habló sobre la existencia de civilizaciones extraterrestres.

“Lo que pasa en el primer segundo

Del próximo año cósmico

Dependerá de lo que hagamos aquí y ahora

Con nuestra inteligencia

Y el conocimiento de su planeta

Huracanes, lluvias torrenciales

Terremotos, infecciones sexuales

Esa es la respuesta que estamos obteniendo del planeta

Que el humano está perdiendo

Las condiciones día a día empeorando

Yo sigo rapeando diciendo ‘Ahora es cuando’

Debemos cuidar el piso que estamos pisando

Nos estamos alentando ¿que ustedes no piensan en eso?

¿Eso por su cabeza no pasa

O es que tienen el dinero para ir a la NASA?

Y en la luna les construyen una casa”

Tal y como se esperaba, la participación de Claudio Yarto en este evento encabezado por Jaime Maussan se hizo viral en redes sociales, donde se generaron todo tipo de reacciones al respecto pues, aunque hubo un grupo que apoyó al rapero, otro sector lo criticó duramente y hasta lo convirtieron en blanco de burlas debido a su escepticismo, sin embargo, el líder de Caló no se ha molestado en emitir una respuesta para sus detractores.