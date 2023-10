Los aliens vuelven a la Cámara de Diputados, ¿invitaron a Jaime Maussan?

A pesar de la polémica e inconformidad que se suscitó entre diversos partidos políticos por la Audiencia Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados en México, que se celebró en la Cámara de Diputados, el legislador de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que la segunda edición está programada para el 7 de noviembre próximo.

Esto luego de que el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, solicitó a la Junta de Coordinación Política y al Comité de Ética de la Cámara, "que hagan respetar la sede del Poder Legislativo y eviten dar validez a la charlatanería y pseudociencia de falsos extraterrestres".

Gutiérrez Luna indicó que es inadmisible que MC, quiera tener la verdad absoluta y diga que se puede y no se puede hacer en la casa del pueblo y hubo muchas personas que estuvieron interesadas en la primera audiencia, por lo que ya apartaron el espacio en el Palacio Legislativo de San Lázaro, "ya que va, porque va”.

“No habría manera para que no nos dejaran, es un lugar público. Lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer, no hay forma de que eso pueda limitarse y sería un precedente gravísimo el pretender impedir que se realizará un acto que no afecta a nadie, que es público y al que pueden asistir, quienes quieran asistir. Y quienes no quieran asistir o no crean, están en su derecho a hacerlo”, expresó.

Al señalar que todavía están analizando los invitados y los temas que se abordarán en el segundo foro de Fenómenos Aéreos Anormales, invitó al diputado de MC, a que organice un foro para contra argumentar con sus pruebas lo que presentan sobre el tema.

“En Veracruz tenemos el apoyo hasta de los extraterrestres, ahí vamos a ganar con contundencia. ¿Van a votar? No van a votar, pero nos apoyan”

Gutiérrez Luna comentó que se analiza la posibilidad de que los esqueletos de extraterrestres, se expongan un día en el vestíbulo de la Cámara de Diputados y resaltó que se tiene una intención legislativa ya que tiene que ver con el espacio aéreo y otro con la transparencia, para que en dado caso de que exista información en cualquier instancia de gobierno de este tema, sea pública y evitar que se clasifique como de seguridad nacional.

Expresó que quienes no crean y no quieran venir, tienen su respeto. Incluso el diputado Álvarez Maynez, aunque sea un “recalcitrante retrógrada que sólo quiere imponer su visión”, pero insistió en que es un tema en el que incluso, se quejaron porque no hubo un espacio mayor para poder estar presentes en la primera audiencia.

El Presidente de la junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, quien dijo que el foro donde estuvo el especialista Jaime Maussán adquirió un volumen de atención internacional no necesariamente deseado, señaló que no es su papel. “Yo, como presidente de la Junta de Coordinación Política dije, porque nos corresponde la habilitación o no espacios en la Cámara, dije, no podemos entrar a un esquema de empezar a unilateralmente decidir que es pertinente y que no, porque entonces el día de mañana, estoy generando un precedente para otras legislaturas en donde consideren que una exposición de los abusos del poder no es pertinente para exponerse en la Cámara. Entonces, yo les decía que es un terreno delicado y que nos vayamos con mucho tacto”, dijo.

Romero Herrera, indicó que no buscan hacer de la Jucopo, un lugar de amordazamiento y señaló que hubo una propuesta para que sea el coordinador de los diputados de Morena, quien le haga un llamado a la sensatez al diputado que, en su momento, cuando fue presidente de la Mesa directiva, jugó fútbol en el salón de plenos.

“Fue propuesta de otro coordinador el decir que quizá el llamado a la sensatez, del promovente de este tipo de actos no debe ser el Presidente de la Junta de Coordinación Política sino el coordinador del grupo parlamentario al cual pertenece el que tiene ese nivel de creatividad, a quién por cierto, le hacemos un saludo muy cariñosos, de verdad que sí. Lo recordamos por grandes eventos como jugar con un balón de fútbol en un saludo, lo digo afectuoso”, comentó.

El foro generó mucha polémica a nivel mundial

