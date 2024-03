Retratan a supuesto extraterrestre infrarrojo en Tamaulipas

Un supuesto alienígena no perceptible a simple vista fue captado por una cámara de seguridad con visión infrarroja en la localidad de Valle Hermoso, en Tamaulipas, a finales de febrero pasado.

Mediante su programa de YouTube Tercer Milenio, Jaime Maussan presentó imágenes captadas por el usuario Juanito Juan, quien ha destacado por exhibir supuestos testimonios de presencias extraterrestres en Tamaulipas.

Las tres imágenes, tomadas el 20 de febrero, mostrarían una silueta con características que podrían recordar a un insecto de gran tamaño, con ojos enormes y muy delgado, el cual no se podría ver a simple vista.

“La mayoría de estas imágenes fueron captadas con cámaras de seguridad, es decir, en el infrarrojo no solamente hay naves que no vemos, hay seres que no vemos”, detalló el investigador del fenómeno OVNI.

Defiende Maussan a polémico investigador

Aunque el entusiasta del fenómeno OVNI Juanito Juan ha sido cuestionado por sus videos, los cuales parecen haber sido alterados o contar con poca calidad para afirmar que son verdaderos, Jaime Maussan señala que confía plenamente en él.

El supuesto alienígena estaría compuesto de una sustancia que puede atravesar sólidos. Foto: X / Juanito Juan

“Aquí le hemos venido presentando el caso de Juanito Juan, cómo ha captado diversos objetos en el cielo, multitud de evidencias también en el interior de su casa. Yo sé que muchos piensan que no es verdad, nosotros creemos que sí lo es”, detalló el conductor.