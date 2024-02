Pili Pascual pregona el amor sin juicios: "Lo principal es quererte como eres, tal cual"

¿Cómo es que inicia tu pasión por actuar y cantar?

Empezó súper chiquita, a los nueve años. Quería bailar, me gustaba mucho la danza, el ballet, todo eso. Le dije a mi mamá, “por favor, méteme a la escuela que está aquí enfrente”. Me encantó, hice una amiga y me dijo, “acompáñame a mi clase de teatro musical”. Y al final yo me quedé haciendo la clase. Y desde ahí fue como amor a primera vista. De ahí fluyó todo. Mis papás siempre me apoyaron, que también eso es importante. Me incentivaron a que me guste más, digamos. Me llevaban a todas las clases. Desde chiquita me lo tomé súper en serio, nunca fue un juego para mí, siempre fui súper estricta conmigo misma.

¿Hasta ahora cuál ha sido tu mayor reto?

Yo creo que siempre va a ser Go! Vive a tu manera, que fue la primera serie grande que hice. Fue como un antes y un después en mi vida. Sí me cambió mucho mi perspectiva, mi cabeza, mi madurez, crecí. Grabé en otro país, conocí a nuevas personas, siento que esos cambios te hacen crecer demasiado, como artista y también como persona.

¿Nos puedes contar sobre tu próximo lanzamiento musical este febrero?

Estoy súper nerviosa, súper emocionada también. Pero se ha hecho esperar demasiado, llevo bastante tiempo preparándolo. Espero que todo salga bien, y muy feliz.

¿Qué inspiración hay detrás?

Es una nueva etapa musical. En estas canciones me abrí más al escribir. Recién había cortado y escribí muchísimo. Me senté, me concentré y escribí de corazón, y eso creo que es lo que importa porque siento que muchas personas se van a sentir identificadas y esa es siempre mi clave en las letras. Que alguien lo pueda escuchar y decir, “Pili sabe lo que me está pasando”. Y creo que esta canción justo habla de cómo es verdaderamente lo que opina uno a pesar de los amigos que te dicen siempre: “tú ya supéralo”. Como si fuera tan fácil. Justo por eso escribí esta canción porque yo mentía mucho. Decía, “yo ya estoy bien”. Y no era cierto. Y fue mi manera de desahogarme.

Vestido, Paris Rodriguez. Foto: Constanza Martínez

Para ti, ¿qué importancia tiene en tu vida el amor y la amistad?

Es súper importante. Tengo una familia que siempre me ha apoyado y creo que para mí eso ha sido súper importante en mi carrera, porque siempre ha estado el amor ahí incondicional de parte de mis hermanos, de mis papás. Siempre que los necesito están. Es súper importante el amor, en general de todo, pero familiar, para mí, es lo más importante.

¿En qué crees que radica el amor propio?

Qué difícil es el amor propio, es muy difícil lograrlo. Hay que dejar fluir y quererse de a poquito, porque no es un proceso fácil ni rápido. De hecho, yo llevo muchos años de terapia para poder lograrlo. Pero creo que lo principal es ser tú, quererte y amarte como eres. Tal cual, sin juzgarte. Pero sé que es difícil, a mí me sigue costando cada día. Y hay días que estoy más segura que otros días, que me siento más bonita que otros, que estoy triste y no entiendo por qué. Entonces siento que es también tener un poco de empatía con uno mismo. Ponerte primero a ti. Yo lo he hecho y me ha funcionado. Siempre ponerme primero antes que todo. Y si me hace mal algo o si me siento triste en algo, pues no lo hago.

¿Tienes algún ritual que sea para ti?

A mí me encanta el skincare, hacer mi ritual en la mañana, en la noche, disfruto mucho ese momento para mí. Y también me gusta mucho hacerme las uñas. Me compré todo para hacerme el gel y es una horita que me tomo cada dos semanas y mientras me pongo una mascarilla.

¿Cuál es tu mejor consejo para que alguien siga sus sueños?

Si tienes claro tu objetivo, es muy difícil que alguien llegue y te diga no, porque lo vas a seguir intentando. Haz todo lo que sea posible. Yo siempre digo, tomen clases, si no tienes dinero, hay en YouTube ahorita hasta de guitarra, de piano, de maquillaje. Tutoriales de todo lo que te guste. Hay muchísimas plataformas para informarse y para seguir tus sueños. Al final, sí es confiar en ti y decir yo voy primero y si esto es lo que me gusta, pues ni modo los demás y lo voy a intentar. Creo que también es de valientes intentarlo. Aunque cueste porque los caminos cuestan, nada va a ser sencillo. A mí me sigue costando y sigo estresándome, y sigo llorando, y sigo frustrándome. Pero al final, internamente sé que sí es lo que quiero y por eso sigo luchando, sigo alcanzando mis sueños y sigo estando ahí.

¿Cuál es tu siguiente meta?

Tengo demasiadas, pero al mismo tiempo no quiero tener ninguna. Sé que quiero ser actriz, que quiero seguir sacando mi música, que quiero hacer cosas que me hagan feliz y que me llenen el corazón. Pero al mismo tiempo digo, no me gusta ponerme tantas estructuras porque si no siento que me cierro a los demás caminos que también pueden estar increíbles. Luego siento que nos cerramos mucho a "este es mi sueño y me voy a ir por aquí". Y tal vez para llegar a eso puedes irte por otro camino que está increíble y que tiene más cosas, pero al final vas a llegar a eso. O no, vas a llegar a algo mejor o algo que a lo mejor no te esperabas, pero te hace feliz también. Si no, siento que a veces nos frustramos mucho.

Top y falda, Longchamp / Anillo, Uno de 50 / Zapatos, Christian Louboutin. Foto: Constanza Martínez

FAVORITOS DE ESTILO

Tu outfit para una cita

Creo que yo siempre me voy por lo cómodo, sentirme yo cómoda. Tal vez el outfit no es tan cómodo, pero yo sentirme feliz y yo misma. Normalmente me gusta mucho usar oversize y algunas botitas o tenis también.

Tu mejor plan para salir a una date

Al aire libre con mi perrita. Me gusta mucho hacer picnics y llevar a mi perrita. Y pintar.

Básico de maquillaje

Corrector, rímel y blush. Son tres cositas que llevo siempre en mi bolsa por si las dudas.

Para salir con amigas

Ir a cafés o juntarnos en una casa y jugar juegos de mesa. Me encanta. Pero cosas que sean de hablar. No tanto de que sea ver una peli, sino de estar interactuando. Convivir. Me gusta mucho meternos en temas más profundos.

Vestido, Benito Santos / Botines, Christian Louboutin, Foto: Constanza Martínez

COQUETTE VIBES

Qué mejor que esta tendencia para una cita o salir con amigas en un look muy romántico. Nuestros tonos favoritos son el blanco rosa y rojo, puedes llevar un outfit monocromático en blanco con sólo un pop de color rojo ya sea en los accesorios o en el makeup con unos labios en este tono.

Los moños son otro básico de este trend, puedes optar por llevarlos en el pelo o en alguna parte de la prenda como mangas, falda o cuello.

Encajes, satén, y transparencias pueden elevar la tendencia.

Total look, Dior. Foto: Constanza Martínez

Fotos: Constanza Martínez

Maquillaje y peinado: Carlos Moreno

MAAZ