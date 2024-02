Phil Jackson y las 5 lecciones del entrenador que llevó a Michael Jordan y Kobe Bryant al éxito en la NBA

El éxito es un factor que puede significar distintas cosas para cada persona. Algunas pueden que este se obtiene con el dinero, con la felicidad, con el crecimiento laboral o hasta con la huella que se deja en el camino; no obstante, nadie podría negar que una de las personas que alcanzó esto fue Phil Jackson, uno de los más mítico entrenadores de la historia de la NBA.

Pese a que su carrera como jugador de básquet se dio entre los años 1967 y 1980 bajo el manto de los New York Knicks y de los New Jersey Nets. Con el primero de estos conjuntos ganó dos campeonatos; sin embargo, su verdadero brillo en el juego llegó con su papel como el encargado de llevar a la gloria a leyendas del baloncesto.

Entre los jugadores que aprendieron del apodado como "Maestro Zen" se encuentran Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Scottie Pippen, Gary Payton, Dennis Rodman, Karl Malone, entre otros. Su papel, narró en varias entrevistas, fue complicado, debido a que no solo tuvo que pulir el talento de lidiar con estas estrellas, sino que además se encargó de lidiar con sus egos.

Su liderazgo sacó lo mejor de Michael Jordan. FOTO: Fb: Phil Jackson.

Las 5 mejores frases de Phil Jackson para tener éxito

En sus libros, Phil Jackson ha buscado plasmar la fórmula que lo llevó a ser uno de los mejores entrenadores de la historia en el deporte. Esto ha permitido que los fans y amantes del basquet se contagien de su sabiduría al frente de un grupo.

Sus frases, además de ser fuentes de sabiduría, han sido tomadas por personas de distintos sectores y líderes que buscan una forma de impulsar a los demás e incluso motivarlos para llegar a puntos que no conocían. A continuación las cinco mejores:

"Aunque hay ocasiones en que es necesaria una mano firme, aprendí pronto que una de las cualidades más importantes de un líder es escuchar sin juzgar"

Si bien el entrenador se consolidó como una figura de autoridad cuando era necesario, llevó a cabo un modelo de enseñanza y guía desde una perspectiva holística. Es decir, ponía en manos de todos el avance del grupo.

Para poder consolidar esta amalgama entre diversos egos de jóvenes millonarios que se pensaban indispensables para poder continuar con los partidos, el entrenador hizo lo necesario para conocer a sus pupilos y así conocer lo que tenían que decir.

Además de ganarse su confianza, esto le dio pie para conocer aspectos que él mismo no había evaluado. Por si fuera poco, este modelo fue de utilidad para conocer las características, falencias y fortalezas de cada uno para saber explotarlas mejor.

El coach actualmente está en retiro. FOTO: NBA

"Si tienes una mente clara… no tendrás que buscar dirección. La dirección vendrá a ti"

Phil Jackson es un convencido de que aunque haya objetivos primordiales a la hora de hacer una tarea, la verdadera relevancia de cualquier trabajo es el proceso en sí mismo. Perfeccionar lo que se hace de manera gradual es lo que lleva al éxito.

Para el ganador de 13 anillos de la NBA, lo más importante es estar en el presente, enfocarse en la tarea que se hace a fin de que el resultado llegue por sí mismo, en lugar de estar buscando de manera constante una meta que muchas veces solamente se aleja.

"La libertad no consistía en estar ausente, sino que tenía que ver con estar presente"

Dentro de los preceptos que enseñó a sus muchachos, el coach Phil Jackson se centró en enseñar a los jugadores a no pensar en el pasado o en el futuro. Lo importante era que no hubiera nadie que estuviera agobiado por el siguiente juego, la siguiente jugaba e inclusive por un error que se acababa de cometer.

Esta concentración en cada uno de los movimientos fue vital para que los atletas se convirtieran en verdaderas máquinas que se enfrentaban al rival sin ningún tipo de duda y con el único objetivo de repetir lo que ya habían hecho en cientos de entrenamientos.

El entrenador se convirtió en mentor para figuras difíciles como Shaquille O'Neal o Dennis Rodman.

"No hay nada más eficaz que una derrota humillante para focalizar la mente"

Aunque su motivo para estar en el equipo era estar al frente de una institución ganadora, al preparador lo que le interesaba era que su equipo entendiera cómo llevar a cabo sus procesos, entender su propio sistema de juego, el trabajo en equipo y los puntos que deseaban alcanzar, así como los métodos que usarían para hacerlo.

De esta forma, en los vestidores de los Bulls o de los Lakers la derrota no era una palabra prohibida, sino que se transformó en una estrategia para ir creciendo en conjunto. Al final, el éxito de la estrategia permitió rachas ganadoras, pero también una de las estrategias más sólidas en la historia de la NBA.

"El éxito tiende a distorsionar la realidad y a hacer que todo el mundo, tanto entrenadores como jugadores, olviden sus deficiencias y exageren sus contribuciones. Pronto empiezan a perder de vista qué es lo que hace exitoso al equipo en primera instancia: su conexión con cada uno como equipo"

Una de las creencias del entrenador era que las personas que triunfaban en todo tendían a perder el suelo y caían en situaciones como la soberbia. Debido a esto, muchos caían en el individualismo y en un nulo acercamiento a sus compañeros. Jackson veía más beneficios al perder que al ganar.

Es una de las figuras más queridas del deporte. FOTO: NBA México

¿Cuántas finales perdió Phil Jackson?

Dentro de los números positivos que tiene el considerado dentro de la lista de los mejores entrenadores se encuentra el haber llegado a 13 finales en toda su carrera en la cancha o como sostén del equipo.

De todos estos encuentros, solamente perdió dos, lo cual lo hace del "Zen Master" uno de los jugadores y estadistas más importantes en el deporte. Gracias a su método holístico y a su pasión deportiva.

El resultado negativo en las dos finales que mancharon su historial fueron con los Ángeles Lakers, los cuales cayeron ante los Detroit Pistons en 2004 y contra los Boston Celtics en 2008.

¿Cuántos anillos de la NBA tiene Phil Jackson?

Pese a ser considerado un jugador no apto para el nivel que tenían los New York Nicks, equipo que lo cobijó al salir de la Universidad de Dakota del Norte, Jackson pulió sus propias habilidades y optó por no ser el más fuerte o rápido en la cancha a favor de ser el más inteligente.

Esto lo llevó a conquistas dos campeonatos con el equipo en 1970 y en 1973, aunque el primero de estos lo obtuvo mientras se recuperaba de una lesión, por lo que no fue definitivo en los encuentros.

¿Cuántos anillos ganó Phil Jackson como entrenador?

Como el estratega de un equipo campeón, Phil Jackson cuenta con 11 anillos, seis de ellos conseguidos al mando de los Chicago Bulls y cinco más con los Ángeles Lakers, dos de los equipos de basquet más importantes de la historia.

¿Qué campeonatos ganó Phil Jackson con los Bulls?

Con Michael Jordan, secundado por Scottie Pipen, el entrenador Phil Jackson hizo de las suyas en la historia de la NBA derrotando a equipos de

Contra Los Ángeles Lakers en 1991,

Contra Portland Trail Blazers en 1992,

Contra los Phoenix Suns 1993,

Contra Seattle SuperSonics en 1996.

Con Utah Jazz en 1997 y 1998.

¿Qué campeonatos ganó Phil Jackson con los Ángeles Lakers?

En dos etapas de los Lakers Phil Jackson fue su entrenador. En la primera de ellas tuvo una lucha debido a su filosofía de vida en la cancha con Kobe Bryant y el protagonismo que se dio a Shaquille O'Neal en el equipo. Cuando regresó, el basquet del primero se consolidó para convertirlo en una leyenda del deporte con base en cada resultado y la confianza que inyectó al equipo.

Contra los Indiana Pacers en 2000.

Contra los Philadelphia 76ers en 2001.

Contra los New Jersey Nets en 2002,

Contra los Orlando Magic en 2009

Contra los Boston Celtics 2010.

¿Quién es el entrenador más ganador de la NBA?

Por cantidad de finales a las que ha llegado, así como las victorias que ha obtenido en estas, Phil Jackson es considerado por muchos el director deportivo más ganador en la NBA. Está por encima de distintas figuras nombradas a continuación:

Phil Jackson

Finales: 13

Campeonatos: 11

Red Auerbach

Finales: 11

Campeonatos: 9

Pat Riley

Finales: 9

Campeonatos: 5

Gregg Popovich

Finales: 6

Campeonatos: 5

John Kundla

Finales: 6

Campeonatos: 5

Pese a una mala primera etapa, la relación entre Jackson y Bryant se convirtió en un lazo firme y duradero.

La filosofia de Phil Jackson

El entrenador más exitoso de la NBA tenía una serie de preceptos que servían para sistematizar el deporte ráfaga. Los 11 más importantes son los siguientes:

Todas las personas son conscientes de quiénes son, pero deben tener la mente abierta. Delegar responsabilidades permite ocuparse en las cosas verdaderamente importantes. Cada persona debe descubrir su propio destino. Establecer un sistema es el primer paso para liberar la creatividad. La rutina debe ser algo sagrado, todos sus actos deben tener un sentido. Un equipo debe estar en la misma sintonía; cada uno de sus integrantes debe tener libertad para tomar decisiones. Una persona exitosa es compasiva, entiende a los demás. Renunciar al interés propio y buscar el colectivo dará mejores resultados. Rompe de vez en cuando los esquemas con los que haces las cosas. Poner limitaciones despierta la creatividad. A veces basta con no hacer nada. Obsesionarse con ganar puede significar gran parte de una derrota.

Libros de Phil Jackson