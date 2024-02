Jamaine Ortiz está seguro de que podrá terminar con el reinado de Teofimo López en los superligeros de manera contundente. Y quiere eliminar a los jueces de la ecuación, con un nocaut.

Este jueves en Las Vegas, Teofimo López pondrá en juego por primera ocasión la diadema de las 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo en un duelo que pretende calentar el ambiente de cara al fin de semana del Super Bowl LVIII.

"Teofimo tiene un gran nombre, después de que yo le gane, todo el mundo me va a conocer. Lograré la meta mía de ser campeón mundial y me cambia la vida para mí, para mi familia y hago historia en mi ciudad. Sé que seré una leyenda después de esa noche", dijo en entrevista exclusiva con El Heraldo de México The Technician Ortiz.

Número 10 en el ranking internacional, y con una derrota en su haber, Jamaine aseguró estar preparado para el reto, y aunque muchos sienten un gran respeto por López, él sabe que Teofimo no es perfecto, pues como todo boxeador tiene huecos y errores y los explotará al máximo,



"Sé que él tiene la mente débil, no la tiene fuerte como la mía. Tengo una mente bien fuerte y es muy difícil romper esa mente mía. No me preocupa, pues soy más fuerte, más inteligente y más rápido", detalló el peleador de guardia ortodoxa, que tiene marca de 17-1-1, con ocho nocauts.

Desde pequeño tuvo el gusto por el boxeo

Jemaine conoció el boxeo a los siete años de edad, cuando sus papás - hartos de que su hijo peleara en las calles - decidieron llevarlo a clases. Sin embargo, a las puertas de su primer campeonato mundial, el peleador de origen boricua siente que desde el cielo su padre debe de estar orgulloso de él, pues para llegar a este punto se ha entregado por completo.