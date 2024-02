Apollo Creed vs Ivan Drago: ¿cuál fue el mejor rival de Rocky Balboa?

Los fanáticos de la saga de boxeo Rocky Balboa han estado de luto por los últimos días, debido a la muerte de Carl Weathers, quien durante varios años interpretó a uno de los peleadores más emblemáticos de la franquicia. Esto llevó a los fans a reavivar uno de los debates más intensos, ¿quién es el mejor rival de Balboa, Apollo Creed "Master of disaster" o Ivan Drago "El expreso siberiano"?

Si bien el ruso demostró que pudo vencer con fuerza bruta dentro de la historia y que repetir ese combate no haría sino seguir dándole la derrota al norteamericano, hay diversos elementos que se pueden evaluar a la hora de reconocer al mejor antagonista de la serie de producciones.

Sigue leyendo:

Rocky Balboa: todas las películas del "Semental italiano" ordenadas de la peor a la mejor

Muere a los 76 años el actor, Carl Weathers, "Apollo" en las películas de "Rocky"

Se dejarán de lado a personajes como Mason "The Line" Dixon, James "Clubber" Lang y Tommy "The Machine" Gunn, debido a que estos, aunque icónicos, no tuvieron el mismo alcance que los personajes que detonaron una de las mejores luchas de la franquicia en Rocky IV.

Apollo Creed vs Ivan Drago: ¿quién tiene los mejores diálogos?

Drago es un hombre de pocas palabras. Si bien se debió a que los guionistas no confiaban en la interpretación del sueco Dolph Lundgren, esto llenó de misterio al personaje que desde un inicio dio muestra de que era una "maquina" para pelear. Entre sus frases más características se encuentran las siguientes:

"Nadie puede vencerme. Yo venzo a todos los hombres. Pronto, derrotaré al campeón. Si se muere, se muere".

"¡Lucho para ganar para mí! ¡para mí!".

Rocky enfrentó a cuatro villanos principales en la saga original. Posteriormente se incluyó a un quinto. FOTO: Archivo.

En el caso de Apollo Creed, lo que le sobra es algo que decir, el campeón de la primera cinta se destaca por tener palabras contundentes que demuestran su carisma, así como su entendimiento del deporte y la pasión con la que disfrutaba subirse al ring.

"Mira, nacemos con un instinto asesino que no puedes simplemente apagar y encender como una radio".

"Bueno, he estado con los mejores y he vencido a los mejores. ¡He jubilado a más hombres que la Seguridad Social!".

El norteamericano es mucho más expresivo, permite que la gente lo odie en las primeras dos cintas, que se enamore de él en la tercera y que en la cuarta lamente su fallecimiento. Esta variación de sentimientos lo hace un personaje mejor construido que Drago, el cual a ratos parece una caricatura que no puede ser comprendida por nadie, sino por los golpes que brinda.

¿Cuántas películas hay de Apollo Creed y de Ivan Drago?

En cuanto al desarrollo de personajes, el luchador encarnado por Carl Weathers vuelve a llevarse el punto, debido a que su exposición a más cintas permitió que su historia se volviera ligeramente más compleja. Si bien no se ven situaciones de su pasado, se conoce más de su personalidad y los actos que lleva a cabo lo permiten ver como una persona tridimensional.

En el caso del ruso, no aparece más que en tres cintas, Rocky IV y como un flash back en Rocky V y Rocky VI. En ninguno de los casos se permite verlo fuera del ring o de los entrenamientos, por lo que hasta la película spin off, Creed, no se tuvo nociones muy claras de su historia.

El actor perdió la vida el pasado 2 de febrero en Estados Unidos. FOTO: Archivo.

¿Cuántas películas hay de Rocky Balboa con Apollo Creed / Carl Weathers?

Rocky I

Rocky II

Rocky III

Rocky IV

Impacto cultural: un round fácil para quien mato a Apollo Creed

Aunque el personaje de Carl Weathers es uno de los más recordados y queridos en la cinta, Ivan Drago se convirtió en uno de los referentes culturales más fuertes de la saga. La forma en la que se plasmó la lucha entre oriente y occidente para hacer alusión a la Guerra Fría conquistó al público al punto de que es el más referenciado en varios productos culturales.

Esto no provoca sombra en la imagen de Creed, solamente lo deja peor posicionado ante el público.

Ivan Drago se lleva el mejor entrenamiento

Una de las partes favoritas de los fanáticos de esta saga son los entrenamientos. Si bien los de Rocky Balboa son los mejor trabajados debido a que es el protagonista. En el caso de Ivan Drago, se gastaron todos los recursos posibles para hacerlo ver como un enemigo invencible. Al final, la comparación entre las dos mejores versiones de estos dos, sin Sylvester Stallone, deja mucho mejor parado al ruso.

Tan emblemático es esta serie de ejercicios del ruso que la banda sonora fue utilizada para el videojuego que salió para Play Station 2 homónimo a las películas.

Así fue el entrenamiento Apollo creed

Así fue el entrenamiento de Iván Drago

Impacto de los personajes en la vida de Rocky

De nueva cuenta, Apollo Creed "Master of disaster", se lleva el triunfo, ya que tuvo un desarrollo e impacto emocional en la vida del "Semental italiano" que se transmitió de manera constante en la cinta. Pasó de convertirse en el enemigo más fuerte a ser un rival al que se le puede ver en igualdad de condiciones a un mentor y finalmente en un gran amigo.

En el caso de Drago solamente fue visto como un elemento a vencer y posteriormente desapareció de la saga principal. Si bien es un personaje icónico para la franquicia, su papel en la historia es solamente ser una piedra en el zapato, así como un mal recuerdo de las secuelas que le quedaron al boxeador principal.

Determinación por la pelea: el único empate entre Creed y Drago

En este punto, los dos luchadores guardan similitudes, debido a que los dos son grandes peleadores que están dispuestos a dejarlo todo en el ring. Ninguno de los dos palidece ante las personas que los enfrentan y están determinados a vencer.

Ambos son arrogantes, fuertes, intrépidos y sumamente respetuosos de las reglas. Ambos son capaces de dejar todos sus objetivos iniciales en caso de encontrarse con una pelea que los haga ir más allá de sus límites.

Gana Apollo Creed

Al final, los números benefician a Apollo Creed por un solo punto. Sus ventajas tienen que ver con su carisma, la forma en la que se interpretó al personaje, su permanencia, peso y relevancia en la historia, así como la forma en la que su personaje jugó factores decisivos.

Tal es su trascendencia que en una entrevista el mismo Stallone aseguró que fue un error permitir que el personaje pereciera a manos del ruso.

El personaje es uno de los más recordados de la historia. FOTO: Archivo.

¿Quién era Apollo Creed en la vida real?

Durante la última etapa de su carrera, Carl Wheaters fue actor, aunque tiene sus orígenes como jugador de futbol americano. Participó en más de 30 películas y series. Algunas veces fue intérprete de doblaje.

Estaba a punto de cumplir su cumpleaños 77 el próximo 14 de enero. Nación en Nueva Orleans, Luisiana y se casó en tres ocasiones y se divorció de todas sus parejas. Tuvo dos hijos. Entre sus papales más representativos se encuentran los siguientes:

Apollo Creed en la saga de películas de Rocky.

Dillon en la película Depredador.

Chubbs en la película de Addam Sandler Happy Gilmore.

Él mismo en Arrested Development.

El Dios del basquetbol en Un show más.

¿Qué le pasó a Carl Weathers, el actor que encarnó a Apollo Creed?

El actor Carl Wheaters murió el pasado 2 de febrero a los 76 años de edad. De acuerdo con su familia, dejó este mundo mientras dormía, por lo que se descarta que haya sufrido en sus últimos momentos.

Debido a su fallecimiento no pudo continuar grabando su participación como actor en la serie de Disney+ The Mandalorian, serie de la cual pudo ser director en algunos episodios.