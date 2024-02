Sylvester Stallone da sentida despedida a actor que encarnó a Apollo Creed en Rocky

La muerte del actor Carl Weathers, quien alcanzó el estrellato gracias a papeles como el del boxeador Apollo Creed, quien le dio la oportunidad de luchar por un campeonato al entonces desconocido Rocky Balboa, ha generado decenas de reacciones en Hollywood.

Una de las más emotivas y esperadas fue la de Sylvester Stallone, junto a quien trabajó en la saga de “Rocky” y a quien lo unió una gran amistad que duró más de 40 años, desde su aparición juntos en la pantalla grande.

Mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, Stallone le dedicó unas sentidas palabras a su compañero y amigo, quien murió pacíficamente en su hogar a los 76 años de edad durante la tarde del 2 de febrero.

“Hoy es un día increíblemente triste para mí, me es muy difícil pasarlo porque Carl Weathers fue una parte muy importante de mi vida y mi éxito, le doy un increíble crédito porque cuando lo vi por primera vez, vi grandeza, pero no me imaginaba cuánta.

Stallone explicó que el éxito de 'Rocky' se debió en buena medida a la actuación de Weathers. Foto: Especial

“Nunca habría logrado todo lo que alcanzamos con Rocky sin él. Era absolutamente brillante: su voz, sus ojos, su poder, pero mucho más importante, su corazón y su alma. Es una pérdida irreparable”, señaló el también protagonista de “Rambo”, visiblemente afectado.

En el video se puede apreciar un cuadro detrás de Stallone, quien explicó que fue pintada en uno de los últimos encuentros que tuvo con su amigo Weathers, a quien no dudó de calificarlo como mágico.

Un encuentro poderoso en el ring

Sin duda, la amistad entre Stallone y Weathers se forjó en el set de “Rocky”. Una de las anécdotas señala que cuando el actor que finalmente encarnó a Apollo Creed realizó su audición, le soltó un golpe de verdad a Stallone, por lo que la producción tuvo que intervenir para evitar que la situación se saliera de control.

Los actores sufrieron varias lesiones en el rodaje de 'Rocky'. Foto: Especial

Cuando Weathers le dijo al director de la cinta, John G. Avildsen, que cuando hiciera las tomas con el actor verdadero lo haría mejor, el cineasta le respondió que no solo había golpeado al protagonista, sino al guionista de la cinta. Sonriendo, Stallone influyó para que fuera contratado.

Otra anécdota señala que, al final del rodaje, Stallone y Weathers terminaron bastante lesionados porque muchos de los golpes fueron reales. Weathers terminó con la nariz fracturada y Stallone con varias costillas rotas.