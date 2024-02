Maestro regala termos a un alumno que llevaba su agua en una botella de refresco: VIDEO

Un maestro que presumió su hazaña a través de TikTok ha hecho llorar a miles de internautas por su noble y desinteresada acción y es que al ser testigo que su alumno no tenía un termo en el cual guardar su agua y así mantenerse hidratado a lo largo del día, así como degustar sus alimentos a la hora del recreo, decidió regalarle una y emocionó a los usuarios de la plataforma de videos.

En su publicación el docente aseguró que "un maestro siempre debe ser empático con sus alumnos" y para demostrarlo gravó este video en el que se observa una mesa de escuela llena con los lunches de los estudiantes, pero lo que más llamó la atención es que había una botella de refresco rellena con agua simple, y el hombre identificado como Omar no dudó en hacer algo para ayudar al menor.

Así llevaba su desayuno a la escuela. (Foto: TikTok @omarfitya)

"Hoy me di cuenta que un alumno siempre trae agua en una botella de coca. Fui a mi coche por un par de las que me regalaron para que ahí traiga su agua", comentó el usuario de TikTok mientras mostraba todo ante la cámara.

El video muestra cómo se acerca al menor, siempre cuidando no mostrar su rostro, para preguntarle si no tiene un termo en el cual guardar sus bebidas, a lo que el niño responde que no. Tras ello el profesor le entregó dos termos negros que traía en su auto y que ahora le servirán al menor para guardar su agüita simple.

Este fue el regalo que recibió. (Foto: TikTok @omarfitya)

El momento despertó todo tipo de reacciones y opiniones en redes sociales, pues algunos recordaron que pasaron por la misma situación que el niño, mientras que otros más se dijeron dispuestos a ayudar al menor en caso de que no tenga otros artículos básicos para que continúe con sus estudios.

"Tenía un compañero que nunca llevaba de comer y le invitaba de mi lonche que mi amá me preparaba", "yo podría bendecirlo con una mochila, lonchera y lapicera", "un compañerito de mi hija llevaba su agua en un galoncito de leche y se burlaban de él, mi niña le regaló un termito" y "yo fui esa niña en la primaria", son algunos de los comentarios que se leen en la red.