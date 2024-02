VIDEO | Critican a madre por viajar en primera clase y mandar a su esposo con bebé a sección turista: "¿Soy horrible?"

Una nueva polémica se ha desatado en redes sociales luego de que la usuaria "@ellcochlin" compartiera un video en TikTok que no tardó en volverse viral y duramente criticado. La razón es que en la grabación se muestra cómo ella en su rol de madre decidió tomar un vuelo en primera clase, pero ella sola, mientras que su esposo y su bebé se fueron a la sección turista.

La decisión de la mujer ha recibido duras críticas por los internautas, ya que no están de acuerdo con su decisión e incluso señalan que de haber sido al revés, habría una dura crítica hacia el padre. Pese a ello, algunos usuarios coinciden con la decisión de la joven, pues desde los primeros segundos explica que se le presentó la oportunidad y la tomó.

En el video de casi tres minutos se muestra a la pareja abordando el avión, pero despidiéndose en la puerta de entrada, ya que mientras el papá con bebé en brazos se dirigió a la sección turista, ella caminó a los lujos de la sección de primera clase. "¿Soy horrible por dejarlos a ambos en clase económica? Era mi única oportunidad de tener un bebé en vuelo gratis y lo aproveché, ¿qué harían?", escribió para acompañar su video.

Para contar su experiencia recordó que tener un bebé no es una tarea nada fácil y entre las comodidades que tuvo en este vuelo de primera clase presumió el espacio que tuvo, un asiento reclinable y en el que se podía acostar, así como la comida más rica. Pero lo que no esperaba es que sus seguidores de TikTok no estuvieran de acuerdo con ella, ya que la tundieron por su decisión.

"¿Has pensado si tu novio hubiera sido el que se hubiera sentado en primera clase y tú en económico con tu bebé, serías feliz?", "creo que ambos deberían haber estado ahí el uno para el otro y compartir la responsabilidad", "has pasado mucho tiempo cuidando al bebé sola, siento que te lo ganaste" y "No te sientas culpable, nosotras las mamás a veces solo queremos respirar solas", son algunos de los comentarios que se leen en la red.