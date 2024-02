Joven denuncia que el equipo de Taylor Swift frustró su emprendimiento con la imagen de la cantante

Los negocios de emprendimiento se han convertido en ese rayito de esperanza para muchas personas gracias a que de esta forma pueden obtener ingresos extras con los cuales mejorar su economía y dentro de las denominadas "nenis" también hay productos inspirados en celebridades, tal es el caso de esta joven que tomó como referente a Taylor Swift para emprender. Lo que no se esperaba la joven es que el supuesto equipo legal de la cantante frustraría sus planes.

Chica denuncia que el equipo de Taylor Swift le dio de baja sus cuentas de emprendimiento

A través de TikTok la cuenta @feriaimprovisada compartió un video de poco más de un minuto en el que se escucha a una joven emprendedora contar que está pasando por un difícil momento tras el supuesto golpe del equipo de la intérprete de "Lover", ya que tras vender productos con la cara de la famosa estadounidense, le dieron de baja su cuenta de Instagram y por medio de la que se ponía en contacto con sus clientes.

Sigue leyendo:

Taylor Swift atraviesa nueva tragedia: muere una pequeña fan camino a su concierto en Australia

Travis Kelce sigue a Taylor Swift y dona 100 mil dólares a víctimas del tiroteo

En redes critican y defienden a la cantante. (Foto: IG @taylorswift)

"El equipo de Taylor Swift hizo que den de baja mi emprendimiento. Ayer me levanté con la sorpresa de que mi Instagram de mi emprendimiento que tenía más de 33 mil seguidores no existía más. Sin previo aviso me bloquearon la cuenta porque el equipo de Taylor está denunciando a nivel internacional todas las personas que venden merch con la cara o la imagen de ella", explicó la joven que se hizo viral.

De acuerdo con su relato, no le denunciaron ninguna de sus publicaciones, pero hace mención de las playeras con la cara de la estrella pop que vendía y señaló que estas piezas no eran idénticas a las de la mercancía oficial de la cantante, ya que ella misma las había hecho con fotos de la artista y estas fueron las que denunciaron.

Finalmente, concluyó su mensaje destacando que se encuentra muy angustiada porque es su fuente de trabajo. Además, sabe que varios emprendimientos que también recuperan la imagen de Taylor Swift también los están dando de baja o al menos intentando eliminarlos a lo que agregó: "a ellos les mandaron un aviso y a mí no me mandaron nada".

Se inició el debate en redes. (Foto: IG @taylorswift)

El reclamo de la joven influencer explicó que en su caso ella no sólo vende mercancía con el rostro de Taylor Swift, sino también otros productos que nada tienen que ver con ella y ahora ha perdido todo, incluyendo a sus clientes. Como era de esperarse, las críticas rápidamente con comentarios como:

"Una billonaria siendo billonaria", "¿alguien podría pensar en la multimillonaria por favor?, qué va a ser de ella si los pequeños emprendimientos siguen vendiendo sus productos", "marca registrada, le llaman", "es una marca registrada", "esto demuestra lo patético que es" y "yo dejaría de ser fan de alguien si me hacen eso".