Taylor Swift atraviesa nueva tragedia: muere una pequeña fan camino a su concierto en Australia

Mieka Pokarier, una adolescente de 16 años originaria de Melbourne, Australia, sufrió un terrible accidente automovilístico junto a su madre y a su hermana, cuando iban a camino al concierto de la cantante Taylor Swift, quien retomó el The Eras Tour después de su aparición en el Super Bowl LVIII.

Los hechos sucedieron el día 15 de febrero de 2024, cuando la familia viajaba en una camioneta 4x4 y terminaron impactadas en contra de un semirremolque. Freya Pokarier, de 10 años resultó gravemente herida, al igual que Kim Litchfield, la madre de ambas, y fueron inmediatamente trasladadas por un helicóptero al Hospital de Westmead.

El accidente sucedió alrededor de las 6:00 de la tarde, y tuvo lugar en un tramo carretero de Dunedoo Road, en Ballimore, de acuerdo con los datos de los medios locales. El conductor del semirremolque fue también llevado al hospital en Dunedoo par ala atención de sus heridas que no fueron de gravedad.

La menor fue inducida a un coma por la gravedad de sus heridas, y los médicos esperan los avances, para saber si alguna podría representar un peligro para su vida; por el momento, informaron sus familiares, hacen todo lo posible por animarla aunque no esté despierta, pero todo el día ponen su disco favorito de Taylor Swift "1989 Taylor's Version".

"Tuvimos algunas conversaciones exhaustivas con médicos increíbles sobre el pronóstico y aún no estamos fuera de peligro, ya que los riesgos de inflamación en el cerebro e infección aún son evidentes. Esto todavía podría poner en peligro la vida", escribió la madrina de la menor, portavoz de la familia, en un comunicado.

Medios locales informaron que Mieka iba en el asiento del copiloto, y recibió el impacto más fuerte. También habrían recuperado su iPad de la zona del accidente. Quedó intacta y se puede ver que camino al concierto estaban escuchando una canción de la intérprete famosa en casi todo el mundo: "All of the Girls You Loved Before".

Hasta el momento, Taylor no ha expresado un comunicado al respecto, pero se ha hecho presente por la víctima del tiroteo en Kansas City, luego de la celebración del campeonato del equipo en el Super Bowl LVIII. Incluso donó 100 mil dólares, y fue seguida por su novio, para un total de 200 mil a la familia.



Ana Benevides, de 23 años de edad, falleció minutos antes del inicio del concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro.

Es la segunda muerte reportada en este tour. Apenas en noviembre de 2018, se dio a conocer que Ana Benavides, de 23 años, murió al interior de su concierto en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, en Brasil. Fue debido a las altas temperaturas que se desvaneció en pleno inicio de la música.

"No puedo creer que estoy escribiendo esto, pero es con mucho pesar que debo decir que perdimos a una fan antes del show. No puedo decirles cuán devastada estoy por eso. Tengo muy poca información, salvo por el hecho de que era increíblemente hermosa y muy joven", escribió en sus redes sociales la cantante.