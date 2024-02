Con sombrero y botas, Beyoncé y Kim Kardashian imponen la moda vaquera para esta primavera-verano 2024

El cambio de estación y temporada implican renovar los atuendos para seguir las principales tendencias de la moda. Qué usar es la pregunta clave, misma que diversas famosas responden mediante sus looks. Dos personalidades de la industria del entretenimiento que se han impuesto son Beyoncé y Kim Kardashian porque llegan con una propuesta diferente y divertida.

Tanto la cantante como la socialité fueron vistas en el Super Bowl, efectuado el domingo 2 de febrero. Para la ocasión, ambas optaron por el estilo vaquero que permite tener outfits fuera de lo convencional. Esto quiere decir que estos atuendos serán parte de lo que se verá esta primavera-verano 2024.

Tanto la cantante como la empresaria cautivaron con sus atuendos vaqueros porque son atrevidos. Instagram Beyoncé / Kim Kardashian.

Beyoncé y Kim Kardashian, las reinas del estilo vaquero

Como sucede tras el lanzamiento de cada uno de sus discos, Beyoncé renueva su imagen para tener conceptos diferentes, como sucedió en 2022, tras presentar su álbum "Renaissance" porque apostó por un estilo moderno y vanguardista. Ahora, la intérprete de "Crazy in Love" y "Halo" dio a conocer que habrá una continuación de este disco, ya que en marzo próximo lanzará "Renaissance Act II" y todo será al estilo vaquero, también conocido como country.

¿Cómo seguir la tendencia country?

Para rendirle tributo a esta elección, la esposa del rapero y productor musical Jay Z ha usado looks con botas y sombreros porque son emblema del estilo country. Además, también ha apostado por las minifaldas con las que luce su cuerpo de reloj de arena. Debido a esto, la también actriz, de 42 años de edad, surge la duda de si será "la nueva reina del country".

La realidad es que Beyoncé no es la única fan de la moda vaquera, ya que Kim Kardashian igual se ha sumado al estilo vaquero mediante su total look negro de top con pronunciado escote, vaqueros acampanados, botas y sombrero. Fue novedoso ver a la empresaria con este outfit porque previamente estuvo apostando por looks minimalistas.

Para sus looks, las famosas apostaron por el clásico sombrero country. Instagram Beyoncé / Kim Kardashian.

Al seguir los pasos de la cantante, Kim Kardashian, de 43 años, se robó las miradas y quedó claro que esta tendencia es un básico para la primavera-verano 2024 porque son estaciones que permiten reinventar los looks de manera audaz. Además, la hermana mayor de Kendall y Kylie Jenner trajo de vuelta los tops escotados, que fueron un hit en los años 2000.

Tanto Beyoncé como Kim Kardashian le han dado su toque personal al estilo vaquero y una gran propuesta es usar esta tendencia con total looks, es decir, portar atuendos monocromáticos. Estos se caracterizan por ser elegantes, especialmente cuando son en dos colores: blanco y negros.