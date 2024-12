¿Cuánto ganó Taylor Swift por su gira “The Eras Tour” que duró casi dos años?

Después de más de 150 conciertos al rededor de todo el mundo Taylor Swift puso fin a su gira "The Eras Tour", la cual se prolongó por dos años, tiempo en el que la cantante marcó un antes y un después en su carrera, pero no solo en el lado profesional y artístico, las ganancias generadas durante esta etapa fueron multimillonarias.

Taylor cerró con broche de oro su tour este fin de semana en el BC Place Stadium en Vancouver, después de convertir su gira en un fenómeno musical nunca antes visto. Por dos años, Swift logró vender miles de entradas en pocos minutos, los boletos para sus conciertos se agotaban en todas partes del mundo. Cada concierto era considerado un espectáculo único de tres horas.

"The Eras Tour" inició el 13 de marzo de 2023 y concluyó el 8 de diciembre de 2024, fueron cinco continentes y 51 ciudades en total las que visitó la estrella del pop en una gira histórica que llegó poco después de superar una de las crisis mundiales sanitarias más graves, la pandemia de Covid-19. La gira llegó casi como una necesidad de miles de personas que ansiaban salir a ver a la artista después de dos años de medidas de confinamiento.

En el tour, Taylor hizo un recorrido musical por todos sus éxitos y las diferentes etapas musicales y personales que han significado un cambio en su vida, el concierto incluía más de 40 canciones en vivo y una producción audiovisual con la tecnología más reciente. La gira rompió varios récords en la industria del entretenimiento y no solo eso, la artista de 34 años fue responsable de regresar el turismo a varias ciudades de Estados Unidos.

En el tour, Taylor hizo un recorrido musical por todos sus éxitos y las diferentes etapas musicales con un concierto de tres horas en total | Foto: Instagram @taylorswift

¿Cuánto dinero generó Taylor Swift en el "The Eras Tour"

Las estadísticas que el "The Eras Tour" generó sobrepasaron cualquier cifra conocida y uno de los datos más importantes y que generó mayor impacto fueron las ganancias económicas que la intérprete de "Shake it Off" generó. Según Forbes, estima que tras culminar la gira Taylor obtuvo se embolsó entre 10 y 13 millones de dólares por cada concierto, por lo que en total habría obtenido entre tres mil 200 y cuatro mil 100 millones de dólares.

A las millonarias ganancias también se suma lo recaudado por la película sobre el "The Eras Tour" que se estrenó en cines y generó por lo menos 261 millones de dólares. Las cifras monetarias han superado a cualquier otro artista estadounidense y aunque la era del tour termina, Swift dio la bienvenida a una época que difícilmente otro artista podría superar, por lo menos no tan pronto.

A las millonarias ganancias también se suma lo recaudado por la película sobre el "The Eras Tour" | Foto: Instagram @taylorswift

Taylor Swift la responsable de revivir el turismo en Estados Unidos

No solo fueron las entradas que miles de personas y swifties compraron en todo el mundo, también fueron los vuelos, hospedaje y centros de consumo. Incluso, el gobernador de Illinois agradeció a Taylor por revivir el turismo en el estado después de haber ofrecido tres conciertos en Chicago, algo que solo había logrado el Super Bowl.

