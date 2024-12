¿Cuáles son las predicciones para Yolanda Andrade en 2025, según La Güera de las Estrellas?

¡El fin de año se acerca! Y con ello llega el momento de comenzar a leer los horóscopos del Año Nuevo, pero también conocer las predicciones para cada uno de los signos del zodiaco y también para las celebridades a las que más cariño les tenemos. Hoy te compartimos lo que las cartas del tarot dicen para la querida actriz Yolanda Andrade, quien este 2024 ha enfrentado fuertes problemas de salud. Conoce qué le depara a partir del primero de enero.

Las predicciones que a continuación te presentamos las hizo La Güera de las Estrellas en el en vivo de cada lunes con El Heraldo de México a través de YouTube y TikTok. En su última transmisión en vivo, la psíquica compartió cómo les irá a algunas figuras públicas de nuestro país con la llegada del Año Nuevo, entre ellas la de Yolanda Andrade, de quien adelantó, se enfrentará a meses de incertidumbre respecto a su estado de salud.

De acuerdo con la lectura que hizo La Güera de las Estrellas para la presentadora de 52 años, pese dichas complicaciones, la actriz tomará la decisión de continuar con sus tratamientos, pero lo hará fuera del país; sin embargo, el panorama todavía no es claro sobre cómo le irá a lo largo del año.

La salud de la actriz Yolanda Andrade ha desatado preocupación en el mundo del espectáculo desde el año 2023, cuando la presentadora "Montse & Joe" fue ingresada al hospital en donde recibió el diagnóstico de aneurisma cerebral. Desde entonces, la famosa no ha dejado de presentar problemas de salud que han ido deteriorando algunas de sus facultades; la más reciente de ellas comenzó hace algunos meses, primero con un parche en el ojo y con dificultades en la vista, además de sus recientes problemas para articular palabras y de motricidad.

Lo anterior la ha llevado a permanecer ausente en su programa "Montse & Joe", junto a Montserrat Olivier; muchos han sido los detalles que se han filtrado sobre su estado de salud. Uno de los más recientes fe el otorgado por Julio Preciado, quien aseguró que Andrade estaría acudiendo con brujos para recuperar su salud.

Los últimos detalles que se han filtrado a la prensa, Yolanda Andrade estuvo hospitalizada en un nosocomio en Los Ángeles, California, donde continuará con sus tratamientos y realizándose estudios sobre el aneurisma que le fue detectado hace más de un año. Tras este viaje regresó a México donde continúa recuperándose y con las ganas suficientes para regresar al programa que tiene con Montserrat Olivier.

Además, el cantante Julio Preciado dijo recientemente al programa De Primera Mano que recientemente vio a la actriz y que en este encuentro vio un estado de salud un tanto deteriorado; sin embargo, resaltó las ganas que la famosa tiene por salir adelante y seguir recuperándose. "La vi un poquito malita, no está al 100 por ciento, pero tiene una fuerza que le admiro mucho", sentenció.

"Ya me dijo que fue hasta con brujos y toda la cosa porque dice: 'no puedo dejar nada de lado porque yo quiero estar al 100. Yo no quiero salir en pantalla y que me inyecten o me pongan suero y me lo quiten nada más cuando vamos a hacer corte'", confesó el cantante.