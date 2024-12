Julio Preciado asegura que Yolanda Andrade está desesperada y acudió con brujos para recuperar su salud

La salud de Yolanda Andrade, se ha convertido en un tema de creciente preocupación tanto para sus seguidores como para sus allegados. En las últimas semanas, su estado físico ha despertado interrogantes, especialmente después de que, en un encuentro con la prensa, mostrara dificultades para articular palabras. Ante la falta de un diagnóstico claro, Yolanda decidió viajar a Estados Unidos en busca de opiniones médicas que pudieran esclarecer su situación.

Sin embargo, el desconcierto persiste. Ahora, su amigo cercano, el cantante Julio Preciado, ha compartido detalles reveladores sobre el difícil momento que atraviesa Yolanda. Preciado no solo habló de su preocupación por la salud de la conductora, sino también de los esfuerzos que esta ha realizado, incluyendo la consulta con brujos, en su desesperación por recuperar el bienestar.

Antes de partir hacia Los Ángeles, California, Yolanda Andrade visitó su tierra natal, Sinaloa, donde tuvo un emotivo reencuentro con Julio Preciado. El cantante platicó con el programa De Primera Mano y reveló que miró a Yolanda debilitada, pero, también notó una fuerza interior admirable y una fe inquebrantable.

Preciado también recordó las épocas compartidas con Yolanda, describiéndola como una mujer de gran carácter y energía. Aunque su condición actual genera incertidumbre, el cantante subrayó que la conductora está decidida a enfrentar cualquier obstáculo que se le presente.

Uno de los aspectos más llamativos de esta situación es que Yolanda Andrade, en su afán por encontrar respuestas, acudió a brujos. Según Preciado, la conductora tomó esta decisión porque quería explorar todas las posibilidades para mejorar su salud.

“Ella me dijo: ‘en mi desesperación yo tenía que buscar todas las alternativas’, creo que si hay el momento en que caes en la desesperación, yo quiero entenderla, de que hay gente mala, hay gente mala, yo me aferro a un Dios, al cual yo creo, me tomo de la mano de él y no lo suelto, pero también creo que hay gente mala y no le gusta el éxito de los demás, ella va a salir adelante, estoy plenamente convencido, quiero que Dios le dé la oportunidad a Yolanda de que siga siendo esa persona tan hermosa”.