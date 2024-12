Qué quiere decir para la Psicología que una persona no sepa poner límites

La inteligencia emocional es la capacidad de identificar, comprender y gestionar las emociones. Implica habilidades como la autoconciencia, el reconocimiento de las expresiones de otras personas y la regulación de las emociones propias para impulsar las conductas deseadas. Vale mencionar que la falta de ésta puede evidenciar ciertos hábitos pocos saludables para tu salud mental.

De acuerdo con la psicología, una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Sin embargo, suele resultar difícil definir cuando una persona tiene mucha o poca inteligencia emocional. Te revelamos algunos hábitos que indican la falta de ésta y le impide poner límites.

La inteligencia emocional nos permite gestionar las emociones de manera positiva. Fuente: Freepik

Por qué no puedo poner límites

La psicología revela algunos hábitos que señalan la poca o falta de inteligencia emocional en algunas personas. En ese sentido, algunos individuos no saben poner límites. En ese caso, suelen tener un estilo pasivo-agresivo, ello implica que no dan su opinión, no son capaces de mantener el equilibrio emocional y suelen rodearse de gente tóxica.

La falta de inteligencia emocional, según la psicología, puede revelar otros aspectos como el poco o nulo control de las emociones. Además, suelen tener una autoestima frágil, ya que les resulta difícil reconocer y gestionar sus propias emociones y necesidades.La falta de capacidad de expresar sus propias emociones de manera clara y asertiva, e dificulta la resolución de conflictos o la negociación de situaciones difíciles.

El no saber poner límites revela una falta de autoestima que perjudica a las personas. Fuente: Pinterest

Aquellas personas con baja inteligencia emocional nunca muestran sus preocupaciones, tristezas o miedos, sino que aparentan estar siempre en el mismo estado de ánimo. Por otro lado, también se les puede aplicar a aquellos que fingen estar felices todo el tiempo, incluso que presumen de ello. Si te identificas con algunos de estos hábitos puedes ayudarte a resolverlos. Los especialistas en psicología aconsejan realizar terapia y también promueven actividades como yoga, ejercicios físicos y sobre todo, expresar las emociones de manera efectiva.