Profeco reprobó este filtro de agua porque no elimina bacterias; es caro y no cuida tu salud

La Revista del Consumidor de la Profeco del mes de noviembre nos muestra un análisis de calidad que se hizo a cinco marcas de purificadores de agua, con la finalidad de darle a conocer a los mexicanos cuáles sí cumplen con lo que prometen y cuáles dejan en duda la calidad del agua que filtran. Esta información es importante porque muchas veces la inversión en un filtro de agua conlleva un buen gasto por lo que más vale comprar un producto que resuelva de manera satisfactoria nuestras necesidades.

La publicación del mes de noviembre de este 2024 nos arroja un análisis que muestra que no siempre lo más caro está relacionado con una buena calidad, por ello vale la pena tomar en cuenta este estudio que realizó la Profeco a purificadores de agua, pues debemos tener en cuenta que realmente eliminen virus y bacterias que podrían llegar a almacenarse en tinacos, cisternas o tuberías causando importantes daños a la salud.

El estudio de calidad a purificadores de agua se realizó entre el 16 de mayo y 15 de agosto del 2024, es importante conocer que este tipo de productos se rigen bajo la NOM-244-SSA1-2020 para evaluar la eficiencia en reducción bacteriana en equipos y sustancias germicidas para tratamiento doméstico de agua, por lo que el estudio incluyó 435 pruebas en las que se verificó que fueran veraces, es decir, que comprobaran las propiedades que se les atribuyen a los equipos.

Considera la opción de instalar un filtro de agua para ahorrar gastos. Foto: Freepik

El purificador de agua reprobado por Profeco que no limpia el agua

En un purificador de agua es importante que haya una reducción bacteriana, pues eso es fundamental para tener una buena salud y evitar la ingesta de la bacteria llamada Escherichia coli en la concentración requerida por la NOM-244-SSA1-2020, que establece que para que un purificador sea aceptable en la reducción bacteriana debe tener una eficiencia del 95% de microorganismos mesófilos aerobios y 99.9% de coliformes totales2.

En el caso de la marca Avera no se cumple con esta norma, por lo que fue reprobado por Profeco. Este producto es originario de Corea del Sur y tiene un costo en el mercado de tres mil 269 pesos y aunque cumple con otros requisitos no tiene un buen desempeño en el más importante es que la eliminación de bacterias. Además en su etiqueta promete cosas que no demuestra como:

Avera simplifica tu vida.

Comprometidos a superar tus expectativas.

Este filtro de agua no cumple con lo que promete. Foto: Revista del Consumidor noviembre 2024.

¿Tener un filtro de agua ayuda a reducir el gasto en la compra de garrafones?

Uno de los gastos principales para muchas familias es la compra de garrafones de agua, pues tienen un precio estimado de 54 pesos en tienditas y supermercados, por lo que tener un filtro que purifique agua puede ser una gran alternativa de ahorro, considerando que las instituciones de salud recomiendan el consumo de agua de 2 litros diarios por persona.

Si consideramos que en promedio una familia la integran 4 personas serían 8 litros diarios y un garrafón tiene 20 litros, el gasto anual sería de 7 mil 776 pesos. Considera cuál es tu gasto en garrafones y si te convendría tener o no un filtro de agua en tu casa. Considerando este cálculo la respuesta sencilla sería que sí te ayudará a ahorrar dinero.

Sigue leyendo:

El maquillaje de 200 pesos resistente al agua que tiene la misma calidad que MAC, según Profeco