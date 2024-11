Gala Montes aparece junto a cantante del regional mexicano y le propone colaborar, ¿es Ángela Aguilar?

Gala Montes dio mucho de qué hablar este fin de semana, pues primero se lanzó contra Briggitte Bozzo, con quien tuvo una amistad muy cercana dentro de La Casa de los Famosos México; después dejó a sus fans en un evento, algo que le ocasionó una fuerte crítica por parte de la influencer Paola Suárez. Sin embargo, no todo fue negativo en los últimos días, ya que la actriz dejó en claro que tras ser la cuarta finalista del reality show de Televisa los proyectos no paran.

Asimismo, sus amistades poco a poco comienzan a crecer dentro de la industria del espectáculo y en su más reciente publicación de Instagram la cantante sorprendió al publicar una foto junto a una querida intérprete del regional mexicano que despertó la emoción entre sus fans. ¿Se trata de Ángela Aguilar?. en su mensaje, la miembro del Team Mar externó su emoción y deseo de poder tener alguna colaboración con la famosa de la industria de la música.

Recordemos que además de participar en el reality show, Gala Montes cuenta con una larga trayectoria como actriz y cantante, aunque esta última todavía está en desarrollo; de hecho, fue durante LCDLFM cuando enamoró a todos con su espectacular voz. En más de una ocasión presumió su talento con el canto y causó tanta sorpresa que incluso Paty Cantú la invitó a cantar juntas en el Auditorio Nacional de la CDMX, un hecho que se volvió viral.

Si bien en las últimas semanas Gala Montes no ha tenido la mejor respuesta del público tras viralizarse su canción "Tacara", al aparecer con esta querida cantante del regional mexicano, dejó en claro que no dejará de abrirse paso en el mundo de la música. Cabe destacar que dicho tema le causó críticas, memes y burlas por quienes aseguran que no sabe cantar o quienes aseguran que la letra no es la mejor, pero también aplausos por convertirse en una voz contra la violencia machista.

Gala Montes también presumió su look del regional mexicano. (Foto: IG @galamontes)

Gala Montes aparece con cantante del regional mexicano, ¿habrá colaboración?

Hace unas horas Gala Montes apareció en Instagram con una nueva publicación que dejó boquiabiertos a sus fans, pues se encontró con una querida cantante del regional mexicano y no, no se trata de Ángela Aguilar que desde ya hace un tiempo es nombrada como la princesa de este género. En la foto que causó sensación en redes aparece la miembro del Team Mar junto a Chiquis Rivera, hija de la "Diva de la Banda".

Las cantantes compartieron un tierno momento en el Auditorio Nacional de la CDMX, donde Chiquis Rivera ofreció un concierto el pasado domingo 3 de noviembre y como era de esperarse, la actriz fue invitada al show. Tras una espectacular noche en la que la famosa incluso llevó un look ranchero compartió una foto junto a la hija de Jenni Rivera y le externó su admiración, y además dejó abierta la posibilidad a una colaboración entre ambas.

"@chiquis gracias por invitarnos ojalá podamos trabajar en un futuro. Te veías guapísima y lo hiciste increíble!", escribió en una publicación de Instagram.

Así sorprendieron al público al aparecer juntas. (Foto: IG @galamontes)

Luego que Gala compartió su primera foto junto a Chiquis Rivera y externar sus ganas de colaborar juntas, los fans rápidamente reaccionaron con emoción y en la sección de comentarios dejaron mensajes como: "sería muy lindo que algún día hicieran una canción juntas", "Wow Gala que bueno que estás aprovechando tu tiempo en la música y todo tu potencial, te mereces lo mejor!", "imagínate cantando la de Inolvidable a dueto o Paloma Negra" y ""estaría demasiado increíble verlas trabajando juntas.

Sigue leyendo:

Gala Montes abandona a sus fans en pleno evento y Paola Suárez la critica: "no aguantó el estrés"

“Gomita” confirma colaboración con Adrián Marcelo y les lanza un contundente mensaje a sus haters