Excel es cosa del pasado: esta es la habilidad técnica más solicitad en el mercado laboral en México

Un análisis sobre las palabras clave que abundan en los currículums y en las ofertas laborales en línea de México reveló qué es lo que más demandan las empresas en cuanto a habilidades blandas y técnicas.

Para las primeras, el mercado está empatado entre lo que ofrece la mayoría de los candidatos y lo que piden los empleadores. De hecho, “Trabajo en equipo” y “atención al cliente” son las dos soft skills más mencionadas tanto por los candidatos como por los reclutadores en México, de acuerdo con un estudio de Preply, una empresa especializada para capacitación en línea.

No obstante, cuando se habla de habilidades técnicas, el escenario no es el mismo. "Python" encabeza la lista de las habilidades más demandadas por los empleadores, apareciendo en 232 de cada mil anuncios de trabajo. No obstante, no aparece ni siquiera en el Top 10 de las habilidades técnicas más ofrecidas por los candidatos.

La habilidad técnica más ofrecida por los candidatos es ventas, seguido de excel. Lo que podría ser un indicador más de la escasez de talento tecnológico en el país, de acuerdo a especialistas.

De hecho, la cuarta habilidad técnica más mencionada entre los candidatos es "programación". Y podría ser que en estos casos se excluya el lenguaje de programación que se domina; Python es uno de ellos y si un candidato lo domina, tendría ventajas si lo hace explícito en su CV.

