"Tío tranquilo y chill”, este es el significado del meme más viral del momento

¿Ya estas harto de ver los memes de 'tío tranquilo y chill' sin que les entiendas? No te preocupes y deja de sentirte medio chavorruco, aquí te vamos a explicar lo que hay detrás de esta imagen que se está haciendo muy popular en todas las redes sociales para que sepas el contexto de este peculiar personaje.

En la imagen principal de este meme aparece un perro color café pero con características y vestimenta como si fuera un humano. Esa caricatura sonríe y tiene las manos en sus bolsillos mientras se le observa un rostro muy relajado mientras la vida pasa sin preocuparle ninguna cosa.

Sobre este personaje han empezado a agregarle textos que se refieren cuando una persona tiene algo importante que hacer pero prefiere estar tranquilo y relajado como tío tranquilo a quien básicamente no le importa nada. Este meme originalmente comenzó a circular en Estados Unidos pero debido a que su popularidad fue en aumento, rápidamente se extendió a México y ahora ya hay cientos de memes en español.

No te conviertas en la persona que le pide explicaciones a las generaciones menores para entender los memes, demuestra tu capacidad millennial y cuando te pregunten sobre este meme ya sabrás que decir y es más, les vas a poder explicar la historia de cómo surgió.

¿Cuál es el origen del meme tío tranquilo y chill"

El dibujo de este este perro fue compartido a finales de 2023 por el usuario de X con usuario @PhillipBanks, quien es un ilustrador que suele compartir sus creaciones en redes sociales constantemente. En aquel momento lo presentó como “un tipo tranquilo al que, discretamente, todo le importa un carajo”.

El personaje rápidamente empezó a agradar a todo mundo y empezó a hacerse conocido como el "Chill Guy" o "el tío tranquilo y chill" en su versión en español. Poco después empezaron a aparecer videos en TikTok donde las personas describían situaciones estresantes las cuales simplemente las manejaban como "el tío tranquilo y chill" es decir con la tranquilidad de de este personaje.

La descripción gráfica de nuestra tranquilidad cuando no queremos enfrentar nuestros problemas | Foto: TikTok @maaaariiisiita

Los mejores memes de tío tranquilo y chill

Ahora todos ya conocen al protagonista de este meme y lo están usando para expresar situaciones difíciles de la vida diaria a las que a veces simplemente no les dan importancia. Los memes actualmente se difunden en inglés y español y ya abundan en Facebook, X, TikTok y hasta en Instagram. Ahora sí, después de esta explicación ya no serás el tío que no le entiende a los memes.

La imagen del perro se ha hecho viral por su rostro pasivo mientras se enfrenta al caos | Foto: TikTok @ivan_valdes

