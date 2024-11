¡Justicia para Romina! El triste último día de una perrita que fue atacada por tres perros, su dueña la despide con VIDEO viral

El tener que decirle adiós a una mascota que nos ha acompañado toda la vida no es nada sencillo y a muchos, de sólo pensarlo se nos apachurra el corazón y una lágrima escurre sobre nuestra mejilla. Este escenario se vuelve todavía más doloroso con los videos de redes sociales cuando dueños comparten cómo viven su duelo e incluso cómo hicieron que sus gatos o perros disfrutaran del mejor último día con vida; esto mismo acaba de consternar a todo TikTok por el caso de la perrita Romina, quien tuvo que ser dormida tras ser atacada por tres perros y el video ya se hizo viral.

Andrea, su dueña, fue quien compartió todo el doloroso proceso que atravesaron juntas a lo largo de varios videos de TikTok (@sraandrea) en este mes de noviembre; sin embargo, uno de estos últimos fue el que más tristeza e indignación causó en redes sociales, pues aunque ella y los veterinarios trataron de hacer de todo por salvar a la lomita, una bacteria que adquirió por las mordeduras de perros grandes le impidió recuperarse favorablemente. Ahora, los internautas piden justicia por esta vieja perrita, quien fue dormida a los 13 años tras la brutal agresión de la que fue víctima.

Por medio de su perfil de Instagram, donde la creadora de contenido acumula millones de reproducciones, compartió el video que nadie quería ver: el último día en la tierra de su perrita Romina. El clip fue compartido hace un par de días y fue Andrea quien le dio voz a su mascota para contar cómo tras días de intenso dolor tratando de recuperarse, se tomó la decisión de dejarla dormir para siempre, pero antes de ello, la tiktoker y su hijo le prepararon un día inolvidable lleno de comida, su último paseo y muchos apapachos y amor.

"A mi mamá le dieron el diagnóstico que mis heridas no cerraban y de que cada día me iba yo a sentir peor, peor y que mis órganos se iban a dañar de tanta medicina. Así que mi mamita tomó la mejor decisión que pudo haber tomado: dejarme descansar porque yo ya me siento muy cansada. Tengo 13 años a su lado y de verdad que ha sido una vida fantástica", se escucha contar a Romina.

Fueron mejores amigas por 13 años. (Foto: TikTok @sraandrea)

Así fue el último día con vida de la perrita Romina, el caso más viral de TikTok

Andrea contó que luego de la agresión por parte de tres perros de la que fue víctima su perrita Romina, ella y su hijo le prepararon un último día inolvidable y con el que se despidieron de ella. En la grabación la lomita cuenta la historia anterior y además recuerda que en su vida fantástica conoció la playa, las montañas, mudanzas de su dueña y el nacimiento de su hermanito, es decir, el hijo de la creadora de contenido.

"Todos los días de mi perruna vida, la verdad es que fueron sumamente muy especiales, pero en especial hoy. Hoy fue un día mágico porque hicimos todo aquello que está prohibido", relata la perrita, quien contó que antes de partir de este mundo disfrutó de una rica comida que incluyó una pizza de peperoni con extra queso, pastel, carne para perro, caldo con pollito desmenuzado y hasta un último atardecer mientras su familia la cargaba en brazos.

Uno de los momentos que más hizo llorar a los internautas fue cuando la lomita contó que su temporada favorita del año era la Navidad, por lo que Andrea no dudó en adelantar los festejos y colocar algunas series de luces para que su mascota las viera por última vez. Finalmente, cuando la noche cayó, un paseo en carro con música cerro el día antes de ir a dormir por última vez en la cama de su dueña.

Andrea compartió todos los detalles de cómo vivieron su último día juntas. (Foto: TikTok @sraandrea)

Al día siguiente, por la mañana Romina y Andrea salieron a dar un último paseo bajo los rayos del Sol y además recordaron que por la zona en la que pasaban todos los días, fue donde sufrió la brutal agresión de tres perros más grandes que ella. Para desayunar un pollito desmenuzado y chocolate fueron los protagonistas, mientras que los hijos de la perrita, otros dos lomitos, se acostaron junto a ella a disfrutar del día.

Finalmente, la hora de decir adiós llego. Para la tarde llegaron los veterinarios que trataron de salvar a Romina, quienes llegaron para tranquilizarla y después dormirla, "a lo lejos escuchaba a mi mamita diciendo que yo la había hecho muy feliz durante 13 años y ell me tapó mis ojitos; por fin me quedé súper dormidita porque estaba muy cansada. Fueron 13 años maravillosos de mi vida", concluye la perrita no sin antes decir que también extrañará a Andrea.

El video de TikTok ya acumula más de 39 millones de reproducciones y además ha desatado una ola de internautas que exigen justicia por la perrita. Cabe destacar que desde el pasado 8 de noviembre compartió un video explicando que ese mismo día su perrita fue atacada en su fraccionamiento por tres perros que se escaparon de una casa; si bien en un primer momento aseguró que la dueña de los canes se estaba haciendo responsable, después inició toda la controversia y complicaciones que llevaron a Romina a fallecer.

Esta fue su último paseo nocturno. (Foto: TikTok @sraandrea)

Pues asistieron con la veterinaria de la dueña de los lomitos, donde se suturaron las heridas de la perrita, algo que terminó con la presencia de una bacteria que días más tarde le costaría la vida; asimismo, Andrea detalló que cuando pidió a la mujer que se hiciera responsable de los gastos médicos, aseguraba que era mucho dinero y que no lo podía pagar. Es por ello que en redes sociales ha iniciado el movimiento "Justicia para Romina", tanto por la agresión de la que fue víctima, como de la primera mala tención que recibió.

"Justicia para Romina", "queremos justicia por Romina", "es inevitable llorar", "ella no lo merecía", "amar también es dejar ir", "no saben lo difícil que es tomar esta decisión", "gracias mamá por haber amado y haber hecho que Romina fuera feliz hasta su último día y ninguna justicia para Romina" y "no puedo dejar de llorar por mi tocaya", son algunos de los comentarios de TikTok, el último de ellos de Romina Marcos, la hija de Niurka.

¡Hasta siempre, Romina! (Foto: TikTok @sraandrea)

