Qué quiere decir BYOB, la nueva frase de la generación Z

La Generación Z, también conocida como los "centennials", hace referencia a las personas nacidas entre mediados de los años 90 y principios de la década de 2010. Esta cohorte representa a la primera generación verdaderamente inmersa en el mundo digital desde su nacimiento. A diferencia de las generaciones anteriores, la Z ha crecido en un entorno globalizado, marcado por la tecnología, las redes sociales y el acceso instantáneo a la información. Esta conexión constante a dispositivos y plataformas digitales ha influido profundamente en su forma de ver el mundo, así como en sus valores y comportamientos.

Esta generación se caracteriza por tener sus propias formas de expresarse, de consumir y de actuar. En términos de expresión, los centennials han redefinido la comunicación a través de plataformas visuales y de video, como Instagram, TikTok y YouTube. Su lenguaje, a menudo impulsado por memes, emoticonos y contenidos breves y directos, refleja su naturaleza hiperconectada y acostumbrada a la inmediatez. Una de las nuevas expresiones de esta generación es “BYOB”. Aquí te explicado su significado.

EL SIGNIFICADO DE “BYOB”, LA NUEVA FRASE DE LOS "CENTENNIALS"

En los últimos años, las actividades consideradas más "informales" han ganado popularidad entre la Generación Z, quienes, a diferencia de los millennials que solían preferir las fiestas nocturnas, se inclinan por planes diurnos y relajados. Este grupo de jóvenes busca experiencias más accesibles y menos estructuradas, donde la creatividad y la interacción social en ambientes informales sean lo principal. Un claro ejemplo de esta tendencia es el concepto conocido como BYOB, que proviene de la frase "Bring Your Own Bottle" o "trae tu propia bebida", permitiendo a los asistentes ahorrar dinero al llevar su propia bebida a lugares de ocio.

Este enfoque es especialmente atractivo para aquellos que desean manejar su presupuesto de manera más eficiente, dado que la independencia financiera se alcanza más tarde para esta generación, en comparación con las anteriores. Según el diccionario Collins, el término BYOB se originó en la década de 1970, y solía incluirse en las invitaciones para indicar que el anfitrión no proveería licor, invitando a los invitados a traer el suyo. Además, dependiendo del evento, la palabra "bottle" a veces se sustituía por "beer" (cerveza) o "booze" (alcohol).

El concepto de BYOB ha ganado popularidad en ciudades como Nueva York, donde muchos lugares de ocio han adoptado esta práctica, especialmente aquellos que ofrecen experiencias compartidas. Actividades como talleres de decoración de cupcakes o sesiones de cerámica pintada se han convertido en opciones atractivas, pues permiten socializar de manera relajada, sin la presión de las citas formales en restaurantes caros o eventos que exigen un atuendo sofisticado.

Por otro lado, la Generación Z también valora entornos auténticos y familiares, en contraste con el auge de las aplicaciones de citas que priorizan la interacción digital. La forma en que los jóvenes hoy establecen relaciones sociales ha cambiado radicalmente en comparación con los baby boomers, quienes crecieron en una época donde el éxito social a menudo se medía por los bienes materiales y el estatus que se pudiera exhibir.

