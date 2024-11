Así fue el asalto en el Castillo de Windsor con William, Kate y sus hijos dentro, filtran todo lo que encapuchados se ROBARON

La Familia Real Británica fue víctima de un robo la madrugada del pasado domingo 13 de noviembre, cuando un par de hombres encapuchados ingresaron al Catillo de Windsor de donde robaron algunos bienes materiales; lo que ha causado alarma en el Reino Unido es que se comenta que tanto el heredero al trono, el príncipe William, como su esposa Kate Middleton estaban dentro de la residencia junto a sus tres hijos, George, de 10 años, Charlotte de 9 y Louis de seis. Recordemos que esta propiedad es la oficial de los príncipes.

De acuerdo con el tabloide The Sun, la familia de cinco se encontraba durmiendo al interior del castillo cuando ocurrió el robo y que a diferencia de otras ocasiones, los ausentes fueron los reyes Carlos III y Camila Parker, quienes aunque también suelen descansar en el Castillo de Windsor, el pasado fin de semana no estaban en la propiedad. Asimismo, se sabe que los encapuchados lograron su cometido y que aunque no se conocen las intenciones de éstos, sí se llevaron dos unidades móviles y que causaron algunos daños en una de las rejas.

Aunque los reportes sobre el incidente ocurrieron hace unas horas, se dio a conocer que el asalto ocurrió la noche del domingo 13 de noviembre de 2024; por su parte, un vocero de la policía local dijo al medio antes citado que hasta el momento no se ha arrestado a los posibles responsables del robo, pero que ya se están realizando las investigaciones correspondientes.

Así fue el robo en el Castillo de Windsor con Kate, William y sus hijos durmiendo

Los primeros reportes fueron dados a conocer por The Sun, quienes dieron detalles exclusivos sobre cómo ocurrió el asalto en el Castillo de Winsor, la residencia oficial del príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis. Según cuenta la publicación, dos hombres cubiertos del rostro escalaron una valla de casi dos metros de altura una vez caída la noche del 13 de noviembre y tras el éxito, lograron su cometido.

El robo ocurrió a días de la aparición de Kate Middleton en el Remembrance Day. (Foto: IG @theroyalfamily)

Tras ingresar a la propiedad de la Familia Real Británica, habrían accedido al granero, desde donde se llevaron vehículos agrícolas y hasta el momento no se ha dado a conocer que los ladrones extrajeran algo más de la propiedad como son las joyas o piezas históricas. Por otro lado, se les descubrió asaltando la propiedad cuando se dieron a la fuga en una camioneta y en una cuatrimoto que se encontraban en el granero.

"Los ladrones que huyeron utilizaron un camión para atravesar la puerta de seguridad de la propiedad real", se lee en la publicación del tabloide.

Entre los preocupantes detalles de este incidente también destaca que por fortuna el rey Carlos III y la reina Camila no se encontraban dentro del Castillo de Windsor, puesse encontraba en Escocia y en la India, respectivamente. Pero que William y Kate, así como sus hijos se encontraban durmiendo en la Adelaide Cottage, una residencia que se encuentra a sólo cinco minutos de donde ocurrió el robo. Por otro lado, destacan que constantemente los cinco miembros de la familia utilizan la puerta que fue destruida por los rateros, ya que es la salida más cercana a su casa.

"Alrededor de las 11.45 p. m. del domingo 13 de octubre, recibimos un informe de robo en una propiedad en un terreno de Crown Estate cerca de la A308 en Windsor. Los agresores entraron en una finca y se llevaron una camioneta Isuzu negra y un quad rojo. Luego se dirigieron hacia la zona de Old Windsor/Datchet", dijo un portavoz de la policía de Thames Valley a The Sun. Hasta el momento, el portavoz de los príncipes de Gales no han dado declaraciones sobre el incidente.

