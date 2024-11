VIDEO aterrador estremece TikTok; niños estaban jugando cuando un "demonio" los acechaba: "se formó una cara"

Desde que el Internet llegó a nuestras vidas los videos de terror se han apoderado de las distintas plataformas, pues sin importar si creemos o somos escépticos, las imágenes de lo paranormal siempre llaman la atención y la razón de ello puede ser el creer en el más allá e incluso en que la energía que tenemos en vida se queda en este plano aun después de la muerte. Existen casos que son extremadamente virales y clásicos, pero también algunos que son recientes y que nos hacen morir del miedo.

Uno de los más recientes fue difundido en TikTok, donde un grupo de niños captó lo que aparentemente sería un demonio que quería molestarlos y llamar su atención de alguna manera; en redes el video es sumamente viral por la valentía que presumieron los menores, quienes mantuvieron la calma y en repetidas ocasiones mostraron que no había nadie ni nada que les estuviera jugando una broma. Pese a ello, cuando se resguardaba dentro de un cuarto, una criatura aterradora los acechaba y molestaba.

Las imágenes del momento fueron compartidas por la cuenta de TikTok @canguro91011 y ya acumulan más de cinco millones e reproducciones en la plataforma de videos, esto después de que los pequeños mostraron cómo desde la entras al cuarto alguien les tocaba constantemente la puerta. Desde la ventana cubierta con una cortina se visualizaba una aterradora sombra, de la que internautas de TikTok aseguran que podría tratarse de un demonio, pues la forma sería de una cara.

Asimismo, hubo quienes aplaudieron la valentía de los pequeños que estaban en una pijamada, pues mantuvieron la calma y entre ellos pedían mantenerse lejos del supuesto demonio por miedo a que se los llevara. Como actualizaciones, los menores compartieron un par de videos más mostrando cómo eran molestados e incluso salieron al exterior en medio de la noche y con mucho temor para mostrar que quien los acechaba desaparecía de un momento a otro.

Desde esta puerta se apareció la aterradora silueta del demonio. (Foto: TikTok @canguro91011)

Niños se hacen virales por captar a misterioso ser, aseguran sería un demonio

El video más viral de TikTok de los últimos días muestra a un grupo de niños que se encontraban en una pijamada jugando videojuegos cuando de pronto les empezaron a tocar "muy fuerte" la puerta de entrada, un sonido que se alcanza a escuchar en la grabación seguido de un: "¡ahí hay alguien!", un grito de uno de los pequeños. Durante la grabación incluso se alcanza a ver cómo la cortina de la ventana se abre ligeramente.

Inmediatamente después de este aterrador momento el grupo de amigos se arma de valor para abrir la puerta y salir al exterior para ver si era una persona jugándoles una broma; sin embargo, al grabar desde afuera no hay nadie en los al rededores de lo que parece una azotea. "Es el diablo", comenta uno de los menores. Dichas imágenes causaron terror en TikTok y después de sus más de cinco millones de reproducciones, se leen comentarios como:

"Esos niños no le tienen miedo a nada", "eso no es normal y apareció una mano negra en la cama", "esos son los verdaderos valientes", "sin miedo al éxito", "no se menciona al diablo en vano porque puede que así se te aparezca con más razón", "amén por ellos" y "se nota que es falso", son algunos de los comentarios de la publicación original.

Sigue leyendo:

Amigos se encontraban cenando mientras una misteriosa criatura los observaba, VIDEO causa pánico en redes

Este es el video más aterrador de TikTok que divide la opinión entre cibernautas