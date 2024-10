PANORAMA presenta a Christopher von Uckermann: "Es un momento de evolución, de mostrar otra parte de mí"

Christopher Uckermann no concibe su vida sin la música. Tiene tan claro esto, que está convencido de que la música ha sido esencial en su vida. Por esta razón es que el ex integrante de RBD es la portada de PANORAMA digital de esta semana, con una charla donde desnuda buena parte de su alma y expone qué es lo que quiere para su evolución futura.

Consciente de que está en una etapa de catarsis artística y personal, Christopher reveló facetas que lo hacen vulnerable, esas donde expone sus emociones a través de las letras de cada composición y con el único afán de mostrar su más reciente producción discográfica, así como cada pensamiento que transcurre en sus días.

"Al principio decía: 'no sé por qué me alejé', pero después dije 'no, necesitaba ese espacio' y replantearme si es lo que quería#, reflexionó en la charla que sostuvo con Ailedd Menduet.