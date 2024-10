VIDEO | Influencer fitness expone cuáles son las estrictas reglas de los gimnasios en Japón

Entrenar en un gimnasio puede llegar a ser toda una experiencia, pues las personas que comúnmente se inscriben suelen buscar mejorar su salud, potenciar su condición física o mejorar su figura, pero como en todo establecimiento, estos centros de entrenamiento tienen sus propias reglas, que incluyen la forma en que se usan los materiales, tiempos determinados en los aparatos, entre otros más.

Cabe destacar que a raíz de la pandemia mundial por Covid-19, algunos de los gimnasios incluían restricciones de tiempo, uso obligatorio de cubrebocas y sanitización constante de los aparatos y materiales, con el fin de evitar la propagación del letal virus, sin embargo cada lugar puede contar con medidas propias que pueden o no agradar a los clientes.

Esta prohibido estar tatuado o usar 2 máquinas al mismo tiempo Créditos: IG/oscarsfit

Las inusuales reglas para entrenar en un gimnasio en Japón

Pero, si llegas a viajar a Japón y buscas un gimnasio para entrenar y continuar con tu rutina deportiva, podrías sorprender, pues estos centros tienen reglas muy estrictas de uso, control y hasta tipo de vestimenta obligatoria que debes realizar, además que, en caso de quebrantar alguna política, esto podría llevarte a la expulsión del lugar.

El influencer Oscar Infante, popularmente conocido como "OscarFit", que se caracteriza por viajar por todo el mundo y compartir rutinas de entrenamiento en sus redes sociales, algunas en colaboración con su esposa, "JousFit", evidenció cuales son las estrictas reglas que tienen algunos gimnasios en Japón.

Una de las principales, es que al momento de ingresar o inscribirse al establecimiento, las personas deben aceptar por escrito los términos y condiciones del gimnasio. Esta formalidad asegura que todos estén al tanto de las expectativas y normas del lugar.

Uno de maquinas y restricciones de tiempo

OscarFit señala que uno de los aspectos más sorprendentes es la estricta prohibición de usar el teléfono móvil mientras se camina por el gimnasio. Esta regla busca fomentar la concentración y la seguridad en el área de entrenamiento. A la par de esto, otras otras reglas son no gritar, usar toalla, no estar tatuado, y que no se permite usar más de dos pares de mancuernas a la vez o dos aparatos al mismo tiempo.

Además se prohíbe azotar o dejar caer mancuernas o ponerlas sobre los bancos. Además, el uso de magnesia, muy característico para ejercicios de fuerza o resistencia, en cualquiera de sus presentaciones está estrictamente prohibido.

Existen áreas que solo pueden usar mujeres y no se puede ayudar entre "gymbros" Créditos: IG/oscarsfit

Las áreas de carga están señalizadas con conos rojos, indicando que han sido sanitizadas y desinfectadas. Es crucial mantener la higiene, por lo que deberás separar tu basura entre papel, botellas y vidrio. Además, está prohibido tirar alimentos o tomar fotografías.

Tampoco puedes utilizar más de dos máquinas al mismo tiempo y se debe evitar ocupar una máquina durante un tiempo excesivo. También hay áreas exclusivas para mujeres, señalizadas con etiquetas rosas, cuya utilización por hombres puede resultar en la expulsión del gimnasio.

Prohibido ayudar a otros en los gimnasios de Japón

Una de las reglas más peculiares y que podría chocar con muchas prácticas habituales en los gimnasios es pedir ayuda a otros usuarios no está permitido, ya que el enfoque se basa en el auto-progreso y la prevención de lesiones. Esto significa que el personal del gimnasio y los entrenadores no pueden intervenir a menos que sea absolutamente necesario. Cabe destacar que los aparatos cuentan con soportes para ayudar con pesos altos, pero deben ser colocados siempre pues de no hacerlo, se viola el reglamento.

Al ingresar al área de los baños, es obligatorio quitarse los zapatos a menos que utilices un calzado especial designado para ello. Esta norma refleja la cultura japonesa de respeto por la limpieza y el orden.

Finalmente, Oscarfit destaca que no se pueden tomar fotografías en el lugar y sobre todo no debes obstaculizar a otros usuarios cuando estén realizando ciertos ejercicios de pecho o pierna, ya que esto podría significar la expulsión de las personas.

