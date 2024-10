Ana Brenda Contreras revela cómo cambió su vida cuando empezó a ejercitarse: “Vivía hinchada de cortisol”

Vía Instagram, Ana Brenda Contreras expuso cómo hacer ejercicio impactó positivamente en su vida, detallando que su estado de salud mejoró debido a que enfrentaba problemas médicos. La protagonista de “La que no podía amar” compartió su testimonio, a fin de que las personas cuiden de su salud a tiempo y no aplacen la decisión de tener una vida con buenos hábitos.

Para abordar el tema, la actriz estadounidense de origen mexicano, de 37 años de edad, grabó un video en el que compiló una serie de clips en los que aparece entrenando desde el gimnasio. El contenido incluye un texto en el que puntualizó cómo se inició en el mundo fitness, pero principalmente revela por qué tomó esta decisión.

“Fue hasta mis 31 años, con un duelo grande, sola en una ciudad nueva y con un ambiente laboral difícil que empecé a hacer ejercicio”, narra inicialmente Ana Brenda Contreras. “Vivía trabajando. Hinchada de cortisol. Comiendo poco o deshidratándome para ‘verme’ bien en una alfombra roja o photoshoot. Cada vez que empezaba una disciplina era cardio y terminaba adolorida y drenada con muchas horas de trabajo por cumplir o compromisos laborales y no terminaba nada”.

Ana Brenda Contreras expuso cómo su vida cambió desde que empezó a hacer ejercicio. Foto: Instagram Ana Brenda Contreras.

Qué problema de salud tenía Ana Brenda Contreras

Con estas palabras, la actriz de “Teresa” y “Corazón indomable” se sinceró y confesó que tenía problemas hormonales a raíz del estrés. De acuerdo con Medline Plus, el cortisol es una hormona que influye en casi todos los órganos y tejidos del cuerpo. En sí, aumenta la glucosa (niveles de azúcar) en la sangre y responde mediante el estrés; por ello, esta hormona es conocida como “hormona del estrés”.

“Cada quien tiene su proceso, tipo de cuerpo y ese es el perfecto”, subrayó la actriz para alentar a las personas.

“Créanme cuando les digo que no se trata sólo de estética, necesitamos hacer músculo para proteger nuestros huesos, evitar lesiones futuras, sobre todo las mujeres en una edad madura”, añadió Ana Brenda Contreras. “Además, eso te hace perder grasa. No soy experta, sólo cuento mi experiencia porque me preguntan muchísimo y hay que compartir lo que hace bien”.

La actriz invitó a las personas a cuidar de su salud. Foto: Instagram Ana Brenda Contreras.

La actriz recomendó que quienes no realizan ejercicio empiecen “con poco peso, los movimientos bien hechos con un pro. Vayan, vayan, sigan, no importa qué pase, aunque sea a hacerse weyes y de ahí el cuerpo te pide más”. También subrayó que es importante comer sanamente y con conciencia, destacando que “cada quien tiene su proceso, tipo de cuerpo y ese es el perfecto”.

