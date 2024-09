Belinda calla a quienes aseguran que planeó su caída en la pasarela L’Oreal

La cantante Belinda sigue dado la cara y respondiendo a sus detractores después de su inesperada caída en una de las pasarelas celebradas durante la Semana de la Moda en París diera la vuelta al mundo. La intérprete de “Egoísta” no se quedó callada luego de que surgieran especulaciones con respecto a que planeó esta situación para hacerse viral, y decidió mandar su poderoso mensaje de resiliencia y sororidad.

“Yo creo que nadie quiere caerse en una pasarela de L’Oreal, ni en ninguna otra; al final, no hay manera de que uno quiera caerse en un desfile. Eso es para todas las personas que piensan que lo hice a propósito, pues no, evidentemente fue un accidente que a cualquiera le pasa, y una gran lección para mí”, declaró la también actriz.

“Soy una persona a la que le gusta controlar todo, en cuanto a mi trabajo, que todo salga perfecto, y pues me doy cuenta de que soy un ser humano y que a veces uno se cae, y lo más importante, literalmente es, aunque parezca de película o de historia de fantasía, volverse a levantar. La cosa es que yo me caí en una pasarela a nivel internacional, en París, pero pues yo creo que a todos nos han pasado las caídas típicas”, agregó.

Al respecto de cómo tomó el incidente que acaparó titulares, la artista española explicó: “Lloré después de la pasarela. Real me dolió, no tanto el golpe físico —porque sí me pegué y me hice moretones—, sino el corazón. En el momento pensé: ‘¡Qué decepción conmigo misma, ¿por qué?!’”.

La caída le dejó algo bueno a Belinda

El tropiezo le generó memes. Foto: Agencia México

De la misma manera, Belinda confesó a la revista Elle que esta lamentable situación también tuvo su lado bueno de la historia.

“Después vi a tanta gente que me apoyó, desde Jane Fonda y Andie MacDowell, una de mis actrices favoritas, que me sentó en sus piernas. Después de que estas dos mujeres, que son actrices a las que respeto desde hace años, me apoyaran, no tengo palabras para describir lo increíbles que son. Me sentí mucho mejor, y al final del día, todo pasa por algo. Hay que siempre levantarse”, declaró.

Sobre la reacción que tuvo la cantante de reguetón brasileña que compartió pasarela con ella, Beli manifestó: “Anitta fue lo máximo, hermosa, feliz de que ella me haya dado la mano”. Finalmente, la exprometida de Christian Nodal reflexionó sobre todo lo vivido durante el Paris Fashion Week y recalcó la importancia de responder de la mejor manera ante cualquier adversidad.

“No sé cómo le hice, de verdad. Porque yo veo los videos y digo: ‘No puede ser cómo me levanté y cambié la cara’. Yo creo que por eso la gente piensa que fue toda una actuación, porque realmente me levanté y seguí. Pero yo creo que es esa fuerza interior, que además soy Leo, y salió la Leo que llevo dentro y dijo: ‘Me levanto, sigo, termino’”, remató.