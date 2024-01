El control de la felicidad

No es que no lo sea. Sí lo soy. En algunos momentos. En otros no. De hecho, a veces soy infeliz. Dicen que la vida no es felicidad permanente, sino solamente algunos momentos, y que se ve influenciada por diferentes factores como relaciones personales, trabajo, salud, logros, sentido de pertenencia, propósito de vida y la conexión con los demás. ¡Entonces yo lo que quiero en este 2024 es ser feliz en muchos más momentos!

Primero hay que empezar por preguntarnos, ¿qué es la felicidad?, y es ahí en donde el tema se vuelve un poco complicado ya que lo que para algunas personas significa ser feliz, tal vez no para otras. Todo depende de las propias necesidades, valores y objetivos. Pero debe existir un común denominador, algo para todos.

Según Morgan Housel en su libro La psicología del dinero, la gente desea ser más rica para ser más feliz, pero la gente no es más feliz mientras más rica es. En realidad, la felicidad es: poder controlar tu vida. La habilidad de poder hacer con tu vida lo que quieras por el tiempo que quieras. Y eso sólo te lo puede dar la libertad económica.

“Más que tu sueldo, más que el tamaño de tu casa, más que el prestigio de tu trabajo. Control de hacer lo que quieres, cuando quieres, con la gente que quieres es la variable en el estilo de vida que en realidad hace feliz a la gente”.

Por lo que el verdadero valor intrínseco del dinero es la habilidad que tiene de darte el control de manejar tu tiempo.

Haciendo trabajo de introspección, las situaciones que me hacen sentirme frustrada y por lo tanto infeliz es cuando tengo que hacer o estar en cosas que no me gustan. Obviamente en la vida no todo es lo que uno quiere, pero el estar obligado a cumplir un trabajo que no nos gusta, a estar con personas que no nos caen bien, en lugares que no disfrutamos, nos hace menos felices. A medida que podemos hacer la curaduría de nuestras vidas, controlando en lo posible estas situaciones, tiene lógica que aumentarán los sentimientos de felicidad y satisfacción.

El objetivo es tener una independencia financiera para poder tener control sobre tu vida. Si ya la tienes, entonces puedes dedicarte a desempeñar un trabajo que te guste y apasione. Si no la tienes y tu trabajo es gratificante, pero no te trae buen rendimiento económico, debes buscarte oportunidades de inversión. Pero si no te gusta tu trabajo y necesitas el dinero, claramente no eres feliz ni lo serás. Actualiza tu currículum y empieza a moverlo en lugares que se ajusten a tus habilidades y pasiones.

Hoy hay muchas opciones en sitios web de búsqueda de empleo e incluso si tienes alguna empresa en mente atrévete a contactarlos. Pero no renuncies mientras no tengas otra opción segura. Otra idea es que mientras encuentras un trabajo más satisfactorio aproveches para prepararte, tomando cursos, talleres y hasta buscar mentores en otras áreas.

El control de nuestras vidas y la felicidad están estrechamente relacionados. Sin embargo, es importante reconocer que no siempre tendremos el control en todas las áreas de nuestras vidas. A veces hay circunstancias que se escapan. Ahí hay que enfocarnos en lo que sí podemos controlar.

PAL